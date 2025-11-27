400.000 Euro Strafe für Klima-Aktivisten: Gerichtsurteil sorgt für Aufsehen!

In einem aktuellen Urteil des Landgerichts Hamburg müssen zehn Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation eine Schadenssumme von über 400.000 Euro an die Lufthansa-Tochter Eurowings zahlen. Dies ist das Ergebnis eines Zivilprozesses, der mehr als zwei Jahre nach einer Blockade des Hamburger Flughafens stattfand. Die Aktivisten hatten am 13. Juli 2023 einen Zaun des Flughafens aufgeschnitten und sich anschließend in der Nähe von Start- und Landebahnen festgeklebt. Die Gruppe, bestehend aus vier Frauen und sechs Männern im Alter von 19 bis 63 Jahren, hatte mit dieser Aktion auf den Klimawandel aufmerksam machen wollen. Das Gericht entschied zudem, dass die Beklagten bei weiteren Blockaden bis zu sechs Monate in Ordnungshaft genommen werden können, was bedeutet, dass sie ins Gefängnis kommen könnten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Parallel dazu äußerte sich CSU-Chef Markus Söder kritisch zum Länderfinanzausgleich in Deutschland. In einer Regierungserklärung im bayerischen Landtag erklärte er, dass einige Bundesländer sich nicht ausreichend um ihre Haushaltspolitik bemühen würden, was zu hohen Zahlungen aus Bayern führe. Söder forderte eine umfassende Reform des Finanzausgleichssystems und kündigte an, dass Bayern spätestens bis 2030 aus dem System austreten wolle. Er betonte, dass Bayern im Jahr 2023 voraussichtlich elf bis zwölf Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich einzahlen werde, was 60 Prozent der gesamten Zahlungen ausmache. Dies belaste den Freistaat erheblich, da Bayern sich dadurch weniger leisten könne.

Söder verwies darauf, dass Bayern seit 1950 insgesamt 134 Milliarden Euro in den Finanzausgleich eingezahlt hat, während es nur 3,4 Milliarden Euro erhalten hat. Diese Zahlen verdeutlichen die ungleiche Verteilung der finanziellen Lasten in Deutschland. Er kritisierte, dass andere Bundesländer, wie Berlin, seit ihrem Beitritt zum Länderfinanzausgleich im Jahr 1995 über 94 Milliarden Euro erhalten haben, ohne selbst einen Cent beigetragen zu haben. Trotz dieser finanziellen Belastung plant Bayern, seinen Haushalt für 2026 und 2027 ohne neue Schulden aufzustellen. Söder schloss mit der Feststellung, dass die Zahlungen aus dem Finanzausgleich dazu führen könnten, dass Bayern auf wichtige Investitionen, wie die Bezahlung von Pflegekräften oder Polizisten, verzichten müsse.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 8,187EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.