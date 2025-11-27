Heidelberg Pharma: Neuer Vorstandsvorsitzender bringt frischen Wind!

Dr. Liu bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie mit, darunter führende Positionen bei renommierten Unternehmen wie GlaxoSmithKline, Wyeth (jetzt Pfizer) und Forest Labs (jetzt AbbVie). Aktuell ist er Chief Scientific Officer und Präsident von Huadong Global Development in Hangzhou, China. Seine Expertise umfasst sowohl die klinische als auch die präklinische Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, insbesondere von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs).

Die Heidelberg Pharma AG, ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Ladenburg, hat am 24. November 2025 bedeutende Veränderungen im Vorstand bekannt gegeben. Dr. Dongzhou Jeffery Liu wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt, während die Bestellung von Prof. Dr. Andreas Pahl als Mitglied und Sprecher des Vorstands widerrufen wurde. Dr. Liu wird seine offizielle Amtszeit am 24. Dezember 2025 antreten, nachdem er zuvor am 23. Dezember 2025 von seinem Posten im Aufsichtsrat zurückgetreten ist. In der Übergangszeit bis zu seinem Amtsantritt wird er als stellvertretendes Mitglied im Vorstand tätig sein.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Karl Benedikt Biesinger würdigte die Verdienste von Prof. Pahl, der maßgeblich an der Entwicklung der Amanitin-basierten ADC-Technologie beteiligt war, die das Unternehmen zu einem führenden Anbieter in diesem Bereich gemacht hat. Dr. Liu äußerte sich optimistisch über die Zukunft von Heidelberg Pharma und die ATAC-Technologie, die vielversprechende Ergebnisse in der Behandlung von Krebspatienten zeigt.

Heidelberg Pharma ist bekannt für seine innovativen Ansätze in der Onkologie, insbesondere durch die Entwicklung von ADCs, die die Spezifität von Antikörpern mit der Wirksamkeit von Toxinen kombinieren. Der führende Kandidat des Unternehmens, HDP-101, befindet sich in der klinischen Entwicklung für das Multiple Myelom und hat bereits den Orphan-Drug-Status sowie den Fast-Track-Status von der FDA erhalten. Weitere Kandidaten wie HDP-102, HDP-103 und HDP-104 sind ebenfalls in verschiedenen Entwicklungsphasen.

Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und offen für Partnerschaften, um seine innovativen Therapien weiter voranzutreiben. Die Veränderungen im Vorstand könnten einen strategischen Neuanfang für Heidelberg Pharma darstellen, während das Unternehmen weiterhin an der Spitze der biopharmazeutischen Innovationen in der Krebsbehandlung bleibt.

Die Heidelberg Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,80 % und einem Kurs von 2,95EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.