Optimismus bei Aroundtown: Nettomieteinnahmen stabil trotz Herausforderungen!

Dennoch erwartet das Management für das Gesamtjahr einen Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO 1) auf 280 bis 310 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu den 316 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Nach drei Quartalen liegt der FFO bei 221 Millionen Euro, was eine Abnahme im Vergleich zu 236 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum darstellt. Diese Entwicklung hat an der Börse negative Reaktionen ausgelöst, und die Aktie fiel um mehr als sechs Prozent, was sie zum Schlusslicht im MDax machte.

Aroundtown, ein führender Gewerbeimmobilien-Spezialist, zeigt sich nach den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 optimistisch hinsichtlich seiner Jahresziele. Trotz des Verkaufs von Immobilien konnte das Unternehmen seine Nettomieteinnahmen stabil bei 886 Millionen Euro halten, was einem Mietwachstum von 3,1 Prozent auf vergleichbarer Basis entspricht. Der Gewinn stieg auf 882 Millionen Euro, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt, als Aroundtown aufgrund von Wertberichtigungen einen Verlust von 154 Millionen Euro verzeichnete.

Analysten äußern Bedenken hinsichtlich der hohen Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Immobilienwert, was die Refinanzierungskosten erheblich beeinflusst. Stephanie Dossmann von Jefferies wies darauf hin, dass der Rückgang des operativen Ergebnisses im Vergleich zum ersten Halbjahr beschleunigt habe. Zudem wurde die Kreditwürdigkeit von Aroundtown im April von der Ratingagentur S&P herabgestuft, was teilweise auf unzureichende Immobilienverkäufe zurückzuführen ist. Auch die steigenden Leerstände in Büroimmobilien wurden als besorgniserregend eingestuft.

Aroundtown hat in den ersten neun Monaten Immobilien im Wert von etwa 460 Millionen Euro verkauft, um seine Schulden zu reduzieren. Um die Zinslast zu verringern, hat das Unternehmen neue Schuldverschreibungen ausgegeben, um hochverzinsliche Anleihen zurückzukaufen. Diese Maßnahmen sollen sich positiv auf das operative Ergebnis auswirken.

Trotz der Herausforderungen sieht das Management Potenzial für Wachstum, insbesondere durch die Umwandlung von Immobilien in Serviced Apartments und Rechenzentren. Allerdings äußern Experten Zweifel an der kurzfristigen Umsetzbarkeit dieser Strategien. Die aktuellen Entwicklungen und die Marktreaktionen deuten darauf hin, dass Aroundtown vor strukturellen Herausforderungen steht, die die zukünftige Rentabilität beeinflussen könnten.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,63 % und einem Kurs von 2,964EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.