Thyssenkrupp im Umbruch: Stimmrechtsänderung und Stahlverkaufspläne!

Die Mitteilung informiert darüber, dass Amundi S.A., eine in Paris ansässige juristische Person, am 20. November 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der Gesamtstimmrechtsanteil von Amundi S.A. beträgt nun 3,26 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 2,76 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beläuft sich auf 622.531.741.

Am 24. November 2025 veröffentlichte die thyssenkrupp AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung wurde durch EQS News übermittelt und enthält wichtige Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens. Der Emittent, die thyssenkrupp AG mit Sitz in Essen, Deutschland, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 549300UDG16DOYUPR330.

In einem weiteren Kontext plant die IG Metall, einem möglichen Verkauf der Thyssenkrupp-Stahlsparte an den indischen Stahlhersteller Jindal Steel nur unter bestimmten Bedingungen zuzustimmen. Die Gewerkschaft fordert eine sogenannte Fair-und-Best-Owner-Vereinbarung, die die Interessen der Beschäftigten und Standorte schützen soll. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Tekin Nasikkol, betonte die Notwendigkeit von Klarheit für die Zukunft der Mitarbeiter und forderte Investitionszusagen sowie die Einhaltung bestehender Tarifverträge bis September 2030.

Die IG Metall sieht solche Vereinbarungen als eine gute Tradition bei Verkäufen innerhalb der Thyssenkrupp AG und fordert eine zügige Verhandlung mit dem potenziellen Käufer Jindal. Thyssenkrupp und Jindal Steel hatten bereits im September 2025 bekannt gegeben, dass Jindal die gesamte Stahlsparte von Thyssenkrupp erwerben möchte und ein unverbindliches Angebot abgegeben hat.

Zusätzlich gab Thyssenkrupp bekannt, dass der Geschäftsbereich Automation Engineering an das Münchner Unternehmen Agile Robots verkauft wird. Diese Veräußerung ist Teil der strategischen Neuausrichtung von Thyssenkrupp Automotive Technology, die sich auf profitables Wachstum und stärkere Kundennähe konzentriert. Finanzielle Details zu diesem Verkauf wurden nicht veröffentlicht, der Abschluss wird jedoch in den kommenden Monaten erwartet.

Insgesamt zeigt sich, dass Thyssenkrupp in einer Phase der Umstrukturierung und strategischen Neuausrichtung ist, während gleichzeitig die Interessen der Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Verhandlungen gerückt werden.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,60 % und einem Kurs von 9,115EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.