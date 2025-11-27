Thyssenkrupp Marine Systems: Analysten warnen vor Kursrisiken und Chancen!

Parallel dazu plant Polen den Kauf von drei neuen U-Booten des Typs Saab A26 von Schweden, da dieses Angebot alle Anforderungen der polnischen Marine erfüllt. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz betonte, dass der Vertrag bis Ende des Jahres unterzeichnet werden soll. Auch TKMS hatte sich um diesen Auftrag beworben, was die Konkurrenz im europäischen Rüstungsmarkt verdeutlicht. Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson hob die gemeinsame Verantwortung für die Sicherheit in der Ostsee hervor.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) auf "Underperform" belassen und ein Kursziel von 74 Euro festgelegt. Analyst Douglas Harned äußerte Bedenken, dass die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt einen Wendepunkt für den Rüstungssektor darstellen könnten. Er prognostiziert, dass eine mögliche Annahme der diskutierten Friedenspläne die europäische Verteidigungsausgaben weiter ansteigen lassen könnte, da die Bedrohung durch Russland in Europa weiterhin bestehen bleibt.

In einem anderen Kontext hat Deutsche Bank Research das Kursziel für TKMS von 75 auf 80 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Sriram Krishnan sieht nach einem signifikanten Kursrückgang von 25 % seit der letzten Bewertung eine Kaufgelegenheit. Er ist optimistischer hinsichtlich der Profitabilität und des Cashflows des Unternehmens und hebt die verbesserte fundamentale Ausgangslage hervor.

Die Diskussion über die geopolitischen Risiken und die zukünftige Entwicklung des Rüstungsmarktes ist für Anleger von zentraler Bedeutung. Viele Kleinanleger, die TKMS-Aktien über TKA-Aktien erworben haben, sehen ihre Gewinne schwinden und könnten sich entscheiden, ihre Anteile zu verkaufen. Dies könnte den Kurs weiter belasten, insbesondere wenn sich Anzeichen eines Friedensprozesses in der Ukraine abzeichnen, was den sogenannten Krisenbonus für Rüstungsunternehmen mindern würde.

Zusätzlich wird TKMS in den neuen Deka Europe Defense ETF aufgenommen, der am 1. Dezember 2025 startet. Dies könnte langfristig zu einer stabilen Nachfrage nach TKMS-Aktien führen, da das ETF-Volumen wächst und damit auch der Anteil von TKMS im Portfolio steigt. Die aktuelle Marktbewertung von TKMS ist hoch, was die Aktie anfällig für Schwankungen macht, die durch geopolitische Entwicklungen beeinflusst werden.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,37 % und einem Kurs von 64,73EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.