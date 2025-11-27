    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Dieselskandal: Audi-Prozess startet – VW feiert 80 Jahre Mitbestimmung!

    Foto: Ole Spata - dpa

    Im Februar 2024 beginnt der zweite Strafprozess im Zusammenhang mit dem Dieselskandal der Volkswagen-Tochter Audi. Vor dem Landgericht München II müssen sich vier ehemalige Mitarbeiter, darunter zwei frühere Vorstände, verantworten. Ihnen werden Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Der Prozess könnte sich, ähnlich wie der erste Audi-Prozess, über einen längeren Zeitraum hinziehen. Für den Beginn am 2. Februar sind bereits 50 Verhandlungstage angesetzt, und der Vorsitzende Richter Andreas Bayer wird die Verhandlungen leiten. Der erste Prozess, der mehr als 170 Tage dauerte, endete mit Bewährungsstrafen für die angeklagten ehemaligen Audi-Mitarbeiter, darunter Ex-Chef Rupert Stadler. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

    Parallel dazu feiert der VW-Betriebsrat am 2. Februar den 80. Jahrestag der Mitbestimmung im Wolfsburger Werk. Bei der Feier, die in der Autostadt stattfindet, werden auch Konzernchef Oliver Blume und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies erwartet. Die Festrede hält Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees, was die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen dem Betriebsrat und dem Komitee unterstreicht. Diese Zusammenarbeit erinnert an die Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen im VW-Werk während des Zweiten Weltkriegs.

    In einem aktuellen Newsletter des GeVestor-Verlags wird die Situation von Volkswagen thematisiert. Trotz der Unsicherheiten und negativen Meldungen, wie Abschreibungen und Gegenwind in wichtigen Märkten, wird betont, dass die schlechten Nachrichten bereits im Kurs eingepreist sind. Volkswagen musste im dritten Quartal 2023 rund 3 Milliarden Euro auf die Porsche-Beteiligung abschreiben und 2,1 Milliarden Euro für gemeinsame Fahrzeugprojekte zurückstellen. Dennoch zeigt das Unternehmen in den ersten neun Monaten eine stabile Leistung mit 6,6 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen und einem Umsatz von 239 Milliarden Euro.

    Die Dividendenrendite von Volkswagen liegt aktuell bei etwa 4,5%, was das Unternehmen für Dividenden-Anleger attraktiv macht. Trotz der Herausforderungen in Nordamerika und China sowie der angespannten Chipversorgung wird die Aktie als unterbewertet angesehen. Analysten sehen Potenzial für positive Überraschungen beim Gewinn, was die Bewertung weiter verbessern könnte. Insgesamt wird Volkswagen als stabil und attraktiv für langfristige Anleger eingestuft, die auf dividendenstarke Titel setzen möchten.



    Volkswagen (VW) Vz

    -0,23 %
    +1,43 %
    +6,78 %
    -4,58 %
    +19,75 %
    -29,00 %
    -35,28 %
    -22,52 %
    +2.029,40 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 97,08EUR auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 07:36 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
