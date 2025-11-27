Dieselskandal: Audi-Prozess startet – VW feiert 80 Jahre Mitbestimmung!

Im Februar 2024 beginnt der zweite Strafprozess im Zusammenhang mit dem Dieselskandal der Volkswagen-Tochter Audi. Vor dem Landgericht München II müssen sich vier ehemalige Mitarbeiter, darunter zwei frühere Vorstände, verantworten. Ihnen werden Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Der Prozess könnte sich, ähnlich wie der erste Audi-Prozess, über einen längeren Zeitraum hinziehen. Für den Beginn am 2. Februar sind bereits 50 Verhandlungstage angesetzt, und der Vorsitzende Richter Andreas Bayer wird die Verhandlungen leiten. Der erste Prozess, der mehr als 170 Tage dauerte, endete mit Bewährungsstrafen für die angeklagten ehemaligen Audi-Mitarbeiter, darunter Ex-Chef Rupert Stadler. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Parallel dazu feiert der VW-Betriebsrat am 2. Februar den 80. Jahrestag der Mitbestimmung im Wolfsburger Werk. Bei der Feier, die in der Autostadt stattfindet, werden auch Konzernchef Oliver Blume und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies erwartet. Die Festrede hält Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees, was die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen dem Betriebsrat und dem Komitee unterstreicht. Diese Zusammenarbeit erinnert an die Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen im VW-Werk während des Zweiten Weltkriegs.