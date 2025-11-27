Siemens Aktienrückkauf: 350.000 Aktien und neue Marktprognosen!

Insgesamt beläuft sich das Volumen der seit Beginn des Rückkaufprogramms bis zum 23. November 2025 erworbenen Aktien auf 18.544.713 Stück. Der Rückkauf erfolgt über eine von Siemens beauftragte Bank und ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Die vollständigen Details zu den Rückkäufen sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich.

Am 24. November 2025 veröffentlichte die Siemens Aktiengesellschaft eine Zwischenmeldung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das am 12. Februar 2024 gestartet wurde. In der Mitteilung wird bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 17. bis 23. November 2025 insgesamt 350.762 Aktien zurückgekauft wurden. Die detaillierten Transaktionsdaten zeigen, dass die Rückkäufe an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen durchschnittlichen Kursen im Xetra-Handel stattfanden. So wurden am 17. November 65.866 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 224,88 Euro erworben, während am 21. November 73.789 Aktien zu 218,42 Euro zurückgekauft wurden.

Parallel zu dieser Mitteilung hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für die Siemens-Aktie von 291 auf 277 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rizk Maidi erwartet, dass Siemens seinen Anteil an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers bis zur geplanten Ausgliederung auf unter 60 Prozent reduzieren wird. Dies könnte den Weg für einen fokussierten Industriekonzern ebnen, der eine einzigartige KI-Industrieplattform aufbaut. Maidi prognostiziert, dass das mittelfristige Umsatzwachstum von Siemens das der Wettbewerber übertreffen wird und erwartet nach 2026 ein zweistelliges Ergebniswachstum (EPS).

Trotz der positiven langfristigen Aussichten senkte Jefferies die Gewinnprognosen und das Kursziel, um den Auswirkungen von Wechselkursen, Integrationskosten von Zukäufen und steigenden Ausgaben Rechnung zu tragen. Siemens bleibt laut Maidi eine Kernanlage im Industriebereich, wobei bis 2030 Software voraussichtlich rund 50 Prozent des Umsatzes der Sparte Digital Industries ausmachen wird.

Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung bei Siemens sowohl Fortschritte im Aktienrückkauf als auch eine differenzierte Marktanalyse, die auf die Herausforderungen und Chancen des Unternehmens hinweist.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 228,1EUR auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.