thyssenkrupp nucera: Stabil trotz Umsatzrückgang – Anleger reagieren gemischt!

Im Segment Grüner Wasserstoff (gH2), das auf die Herstellung von klimaneutralem Wasserstoff spezialisiert ist, konnte thyssenkrupp nucera einen Umsatz von 459 Millionen Euro erzielen, was einem Rückgang im Vergleich zu 524 Millionen Euro im Vorjahr entspricht. Das EBIT in diesem Segment verbesserte sich jedoch von -76 Millionen Euro auf -56 Millionen Euro. Im Segment Chlor-Alkali (CA) stieg der Umsatz auf 386 Millionen Euro (Vorjahr: 338 Millionen Euro), während das EBIT leicht auf 58 Millionen Euro zurückging (Vorjahr: 62 Millionen Euro).

Die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA hat am 24. November 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht, die eine stabile operative Entwicklung trotz eines leichten Umsatzrückgangs zeigen. Der Umsatz wird voraussichtlich bei 845 Millionen Euro liegen, was einem Rückgang von 2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht (862 Millionen Euro). Positiv hervorzuheben ist, dass das Unternehmen ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von etwa 2 Millionen Euro erzielt hat, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 14 Millionen Euro verzeichnet wurde.

Für das kommende Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 500 und 600 Millionen Euro, was unter den Erwartungen der Analysten liegt, die einen Erlös von 729 Millionen Euro prognostizierten. Diese Zurückhaltung ist auf die herausfordernde Marktsituation für grünen Wasserstoff zurückzuführen, die sich durch eine anhaltende Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen auszeichnet. Das EBIT wird voraussichtlich zwischen -30 und 0 Millionen Euro liegen.

CEO Dr. Werner Ponikwar äußerte sich optimistisch über die Positionierung des Unternehmens im Wasserstoff- und Chlor-Alkali-Markt und betonte, dass thyssenkrupp nucera Maßnahmen ergriffen hat, um die Auswirkungen des Umsatzrückgangs auf das Ergebnis zu minimieren. Die Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft, und die detaillierten Ergebnisse sowie die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025/2026 werden am 17. Dezember 2025 veröffentlicht.

Die Reaktion der Anleger auf die vorläufigen Zahlen war gemischt, mit einem Rückgang der Aktie um drei Prozent auf der Handelsplattform Tradegate. Analysten von Goldman Sachs und Deutsche Bank Research haben ihre Kursziele angepasst, wobei Goldman Sachs das Kursziel von 8,70 auf 7,80 Euro senkte, jedoch die Einstufung von "Sell" auf "Neutral" änderte.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 7,415EUR auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.