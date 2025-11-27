DAX Stabilisiert Sich: Hoffnung Auf Waffenstillstand Treibt Märkte An!
Der DAX zeigt sich am Donnerstag nach einer dreitägigen Erholung zunächst stabil, mit einer leichten Erhöhung um 0,1 Prozent auf 23.747 Punkte, wie der Broker IG berichtet. Diese Entwicklung folgt einer Erholung von 2,7 Prozent im Wochenverlauf, nachdem der Index am Freitag auf 22.943 Punkte gefallen war, was dem Niveau vom Mai entspricht. Die Stabilität an den Märkten wird vor allem durch die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine gestützt. In den USA hat der S&P 500 am Vorabend einen positiven Trend gezeigt und nähert sich seinem Korrekturtrend seit dem Rekordhoch Ende Oktober.
Am Mittwoch war der DAX um 0,7 Prozent auf 23.635 Punkte gestiegen, was ihn über die wichtige 200-Tage-Linie brachte, die in der Vorwoche erstmals seit April unterschritten worden war. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners bemerkte, dass viele Anleger, die zuvor nach Kaufargumenten suchten, nun wieder optimistisch werden. Auf der Handelsplattform Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit eines Waffenstillstands in der Ukraine noch in diesem Jahr auf 16 Prozent geschätzt, während die Chance auf einen Waffenstillstand vor Ende 2026 bei 56 Prozent liegt.
Die Märkte scheinen in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Wende vollzogen zu haben, wobei die Anleger optimistisch auf mögliche positive Entwicklungen in der geopolitischen Lage blicken. Diese Stimmung könnte dazu führen, dass der DAX weiterhin auf Erholungskurs bleibt, auch wenn die Unsicherheiten in Bezug auf den Krieg und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestehen bleiben.
Insgesamt bleibt die Marktstimmung angespannt, da Anleger sowohl die geopolitischen Entwicklungen als auch die wirtschaftlichen Indikatoren genau beobachten. Die Erholung des DAX könnte als Zeichen für eine Stabilisierung der Märkte gewertet werden, doch die Volatilität bleibt hoch, und die Unsicherheiten könnten jederzeit zurückkehren. Händler und Investoren sind gefordert, ihre Strategien entsprechend anzupassen und die Marktentwicklungen aufmerksam zu verfolgen.
Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 23.725PKT auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.