DAX Stabilisiert Sich: Hoffnung Auf Waffenstillstand Treibt Märkte An!

Der DAX zeigt sich am Donnerstag nach einer dreitägigen Erholung zunächst stabil, mit einer leichten Erhöhung um 0,1 Prozent auf 23.747 Punkte, wie der Broker IG berichtet. Diese Entwicklung folgt einer Erholung von 2,7 Prozent im Wochenverlauf, nachdem der Index am Freitag auf 22.943 Punkte gefallen war, was dem Niveau vom Mai entspricht. Die Stabilität an den Märkten wird vor allem durch die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine gestützt. In den USA hat der S&P 500 am Vorabend einen positiven Trend gezeigt und nähert sich seinem Korrekturtrend seit dem Rekordhoch Ende Oktober.

Am Mittwoch war der DAX um 0,7 Prozent auf 23.635 Punkte gestiegen, was ihn über die wichtige 200-Tage-Linie brachte, die in der Vorwoche erstmals seit April unterschritten worden war. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners bemerkte, dass viele Anleger, die zuvor nach Kaufargumenten suchten, nun wieder optimistisch werden. Auf der Handelsplattform Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit eines Waffenstillstands in der Ukraine noch in diesem Jahr auf 16 Prozent geschätzt, während die Chance auf einen Waffenstillstand vor Ende 2026 bei 56 Prozent liegt.