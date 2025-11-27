US-Börsen pausieren am Thanksgiving-Feiertag – Das müssen Anleger wissen!

Heute, am Donnerstag, feiern die Menschen in den USA Thanksgiving, einen der bedeutendsten Feiertage des Landes. Während in den Vereinigten Staaten Truthahn, Football und Familienzeit dominieren, ruhen die Handelsaktivitäten an der Wall Street komplett. Nasdaq, New York Stock Exchange und weitere US-Börsen bleiben geschlossen und nehmen erst am Freitag den Betrieb in Teilen wieder auf.

Das hat spürbare Folgen für die internationalen Finanzmärkte. Ohne den richtungsweisenden Handel aus den USA fehlen Europa und Asien die üblichen Impulse, die oft den Takt der globalen Börsenbewegungen vorgeben. Ein ruhiger Tag ist deshalb jedoch keineswegs garantiert.