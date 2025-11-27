    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Kein Handel an der Wall Street

    US-Börsen pausieren am Thanksgiving-Feiertag – Das müssen Anleger wissen!

    Thanksgiving legt die Wall Street lahm. Europas Börsen fehlen wichtige US-Impulse. Trotz niedriger Umsätze sind starke Ausschläge möglich. Analysten warnen vor Bewegungen schon durch kleine Transaktionen.

    • Wall Street geschlossen, Thanksgiving feiert USA.
    • Europa fehlt US-Handelsimpuls, Umsätze niedrig.
    • Kleine Transaktionen können große Marktbewegungen auslösen.
    Heute, am Donnerstag, feiern die Menschen in den USA Thanksgiving, einen der bedeutendsten Feiertage des Landes. Während in den Vereinigten Staaten Truthahn, Football und Familienzeit dominieren, ruhen die Handelsaktivitäten an der Wall Street komplett. Nasdaq, New York Stock Exchange und weitere US-Börsen bleiben geschlossen und nehmen erst am Freitag den Betrieb in Teilen wieder auf.

    Das hat spürbare Folgen für die internationalen Finanzmärkte. Ohne den richtungsweisenden Handel aus den USA fehlen Europa und Asien die üblichen Impulse, die oft den Takt der globalen Börsenbewegungen vorgeben. Ein ruhiger Tag ist deshalb jedoch keineswegs garantiert.

    Analyst Thomas Altmann, CFA, bei QC Partners, erklärt: "Durch den heutigen US-Feiertag Thanksgiving werden die Umsätze auch in Europa unterdurchschnittlich niedrig bleiben. Impulse von der Wall Street bleiben heute aus."

    Und weiter: "Dafür reichen an solchen Tagen bereits deutlich weniger und deutlich kleinere Transaktionen, um den Markt nachhaltig zu bewegen. Von daher sollten niedrige Umsätze nicht automatisch mit geringer Bewegung gleichgesetzt werden."

    DAX-Futures notieren am Donnerstagmorgen leicht im Plus. Der DAX-Future für Dezember 2025 steigt auf 23.756 Punkte und gewinnt 13 Punkte beziehungsweise 0,05 Prozent (Stand 08:13 Uhr). 

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

