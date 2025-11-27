Mercedes-Benz: Aktienrückkauf und Herausforderungen im Automarkt!

Die Mercedes-Benz Group AG hat am 24. November 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der der aktuelle Stand des Aktienrückkaufs bekannt gegeben wird. Im Zeitraum vom 17. bis 21. November 2025 wurden insgesamt 734.882 eigene Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahme ist Teil eines umfassenden Rückkaufprogramms, das am 3. November 2025 begonnen wurde. Bis zum 21. November 2025 summiert sich die Anzahl der zurückgekauften Aktien auf 2.180.679. Die Rückkäufe erfolgen über ein beauftragtes Kreditinstitut und die Details zu den Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.

Parallel dazu hat die US-Investmentbank Goldman Sachs die Bewertung von Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 74 Euro und der Empfehlung "Buy" wieder aufgenommen. In einer umfassenden Analyse der europäischen Automobilbranche äußert der Analyst Christian Frenes Bedenken hinsichtlich der aktuellen Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist. Insbesondere die zunehmende Konkurrenz aus China, die anhaltende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie regulatorische Hürden und wirtschaftliche Unsicherheiten durch Zölle und Währungsentwicklungen stellen große Herausforderungen dar. Frenes weist darauf hin, dass der Kapitalmarkt die traditionelle Produktion europäischer Automobilhersteller, einschließlich Mercedes-Benz, negativ bewertet hat, was seiner Meinung nach verfrüht ist. Er sieht das Premiumsegment als stark unterbewertet an und hebt die gesunden Bilanzen und Barmittelzuflüsse von Mercedes-Benz hervor.

Allerdings steht der Konzern unter Druck, insbesondere durch die strategischen Entscheidungen von CEO Ola Källenius. Berichten zufolge hat Mercedes-Benz in mehreren Bereichen schlechtere Ergebnisse als der Hauptkonkurrent BMW erzielt, was auf falsche Schwerpunkte in der Fahrzeugentwicklung zurückgeführt wird. Die bevorstehende Produktoffensive wird als entscheidend für die Zukunft des Unternehmens angesehen, da ein weiterer Misserfolg die Position von Källenius gefährden könnte.

Insgesamt zeigt die Situation von Mercedes-Benz, dass das Unternehmen sowohl durch interne strategische Herausforderungen als auch durch externe Marktbedingungen gefordert ist. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im sich schnell verändernden Automobilmarkt zu sichern.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 57,70EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.