Deutsche Bank erhöht Stimmrechte: Amundi und AfD-Diskussionen im Fokus!

Zusätzlich zur Stimmrechtsmitteilung kündigte die Deutsche Bank am 24. November 2025 die Emission von zusätzlichen Kernkapitalinstrumenten (AT1) an. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Verschuldungsquote sowie die Kernkapitalquote der Bank zu stärken. Die Emission wird auf der Grundlage einer Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2025 durchgeführt und erfolgt ohne Bezugsrecht für bestehende Aktionäre. Die Stückelung der Wertpapiere beträgt 200.000 Euro, und die Deutsche Bank wird als alleinige Konsortialführerin bei der Platzierung fungieren.

Am 26. November 2025 veröffentlichte die Deutsche Bank AG eine Stimmrechtsmitteilung, die gemäß § 40 Abs. 1 WpHG zur europaweiten Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die durch den Erwerb von Aktien durch Amundi S.A. verursacht wurde. Amundi, mit Sitz in Paris, hat seinen Anteil an den Stimmrechten der Deutschen Bank auf 3,02 % erhöht, was eine leichte Steigerung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 2,88 % lag. Die Schwellenberührung fand am 24. November 2025 statt.

Parallel zu diesen finanziellen Entwicklungen gibt es in der deutschen Wirtschaft Diskussionen über den Umgang mit der AfD. Der Verband der Familienunternehmer hat kürzlich beschlossen, den Kontakt zur AfD zu suchen, was zu einer Kontroverse innerhalb der deutschen Wirtschaftsverbände geführt hat. Während einige Verbände, wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks, betonen, dass Populismus der Wirtschaft schadet, bleibt der Digitalverband Bitkom auf Distanz zur AfD und lehnt eine Zusammenarbeit ab.

Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbandes, Vertreter der AfD zu einem parlamentarischen Abend einzuladen, wurde von der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel begrüßt, die eine Lockerung der Beziehungen zwischen Unternehmen und der AfD erwartet. Kritiker, darunter Politiker der Grünen und Ökonomen, warnen jedoch vor den potenziellen negativen Auswirkungen einer solchen Annäherung auf die deutsche Wirtschaft und die Gesellschaft.

Infolge dieser Entwicklungen hat die Deutsche Bank entschieden, dem Familienunternehmer-Verband keine Räumlichkeiten mehr für zukünftige Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, was die Spannungen zwischen der Bank und dem Verband weiter verstärkt.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 30,60EUR auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 07:31 Uhr) gehandelt.