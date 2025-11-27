Borussia Dortmund: Wichtige Veränderungen und ein Befreiungsschlag!
Borussia Dortmund (BVB) hat in den letzten Tagen sowohl sportliche als auch strukturelle Veränderungen erlebt. Trainer Niko Kovac hat Hans-Joachim Watzke nach dessen Wahl zum Präsidenten des Vereins Rückendeckung gegeben. Kovac lobte Watzke als den „richtigen Mann am richtigen Ort“ und äußerte sich optimistisch über dessen Fähigkeit, den Club erfolgreich zu führen. Watzke war zuvor als Geschäftsführer der BVB-Kapitalgesellschaft zurückgetreten und erhielt bei seiner Wahl zum Präsidenten nur 59 Prozent der Stimmen, was von seinem ehemaligen Kollegen Carsten Cramer als unzureichend eingestuft wurde. Cramer versprach, die Kritik der Fans ernst zu nehmen und sich um eine Verbesserung des Vereinsbildes zu bemühen.
Sportlich konnte der BVB nach einer Durststrecke von drei sieglosen Pflichtspielen in der Champions League einen wichtigen Sieg gegen den FC Villarreal feiern. Das Team gewann mit 4:0, wobei die Höhe des Ergebnisses etwas schmeichelhaft war, da Villarreal lange Zeit nur mit zehn Spielern agierte. Serhou Guirassy, der zuvor in einer Torflaute steckte, erzielte zwei Tore, während Karim Adeyemi und Daniel Svensson ebenfalls trafen. Die Dortmunder zeigten jedoch in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung und hatten Glück bei strittigen Entscheidungen, die zu einem Handelfmeter und einer Roten Karte für Villarreal führten.
In der Folge gab es auch personelle Veränderungen in der Vereinsführung. Carsten Cramer wurde als Nachfolger von Watzke zum Sprecher der Geschäftsführung der BVB-Kapitalgesellschaft ernannt. Cramer, der seit 2010 für den BVB arbeitet, betonte seine Freude und seinen Stolz über die neue Rolle und kündigte an, gemeinsam mit einem motivierten Team eine erfolgreiche Zukunft für den Club zu gestalten. Svenja Schlenker, die bisherige Betriebsratsvorsitzende, wird ebenfalls in die Geschäftsführung aufsteigen und den Bereich Personal sowie den Frauen- und Mädchenfußball betreuen.
Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Borussia Dortmund sowohl auf dem Platz als auch in der Vereinsführung vor Herausforderungen steht. Die Unterstützung von Trainer Kovac und die neuen Führungsstrukturen könnten entscheidend für die zukünftige Stabilität und den sportlichen Erfolg des Clubs sein.
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 3,29EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
