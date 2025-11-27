RWE Aktienrückkauf: 686.597 Aktien in nur einer Woche erworben!

Die täglichen Käufe und deren finanzielle Details sind wie folgt dokumentiert: Am 17. November wurden 135.055 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 45,6153 Euro pro Aktie erworben, was einem Gesamtvolumen von etwa 6,16 Millionen Euro entspricht. Die Käufe setzten sich fort mit 136.334 Aktien am 18. November (44,9473 Euro/Aktie), 139.019 Aktien am 19. November (44,3313 Euro/Aktie), 136.186 Aktien am 20. November (44,9216 Euro/Aktie) und schließlich 140.003 Aktien am 21. November (44,1243 Euro/Aktie). Das gesamte Volumen der in der zweiten Tranche bis zum 21. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 11.930.563 Stück.

Am 25. November 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, die Details zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm enthält. Dieses Programm, das ursprünglich am 30. Mai 2025 angekündigt wurde, umfasst mehrere Tranchen, von denen die zweite nun in der Zeit vom 17. bis 21. November 2025 durchgeführt wurde. In diesem Zeitraum erwarb RWE insgesamt 686.597 Aktien, die über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Börse XETRA gekauft wurden.

Zusätzlich wurde am 24. November 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die Informationen über den Erwerb eigener Aktien gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG bereitstellt. Diese Mitteilung zeigt, dass RWE zum Stichtag 30. September 2025 einen Aktienanteil von 3,021 % an den insgesamt 743.841.217 Stimmrechten des Unternehmens hält. Dies entspricht 22.471.216 direkt gehaltenen Aktien.

Die RWE Aktiengesellschaft hat mit diesen Maßnahmen nicht nur ihre Kapitalstruktur optimiert, sondern auch das Vertrauen in die eigene Marktposition und zukünftige Entwicklungen unterstrichen. Der Vorstand der RWE sieht in den Rückkäufen eine Möglichkeit, den Wert für die Aktionäre zu steigern und gleichzeitig auf die Marktbedingungen zu reagieren. Diese Schritte sind Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, die finanzielle Stabilität und die Marktstellung des Unternehmens in einem sich wandelnden Energiemarkt zu sichern.

Insgesamt zeigt RWE mit diesen Mitteilungen eine proaktive Haltung gegenüber den Aktionären und signalisiert eine klare Strategie zur Wertschöpfung und Marktanpassung.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 44,19EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.