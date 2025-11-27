    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    RWE Aktienrückkauf: 686.597 Aktien in nur einer Woche erworben!

    RWE Aktienrückkauf: 686.597 Aktien in nur einer Woche erworben!
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Am 25. November 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, die Details zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm enthält. Dieses Programm, das ursprünglich am 30. Mai 2025 angekündigt wurde, umfasst mehrere Tranchen, von denen die zweite nun in der Zeit vom 17. bis 21. November 2025 durchgeführt wurde. In diesem Zeitraum erwarb RWE insgesamt 686.597 Aktien, die über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Börse XETRA gekauft wurden.

    Die täglichen Käufe und deren finanzielle Details sind wie folgt dokumentiert: Am 17. November wurden 135.055 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 45,6153 Euro pro Aktie erworben, was einem Gesamtvolumen von etwa 6,16 Millionen Euro entspricht. Die Käufe setzten sich fort mit 136.334 Aktien am 18. November (44,9473 Euro/Aktie), 139.019 Aktien am 19. November (44,3313 Euro/Aktie), 136.186 Aktien am 20. November (44,9216 Euro/Aktie) und schließlich 140.003 Aktien am 21. November (44,1243 Euro/Aktie). Das gesamte Volumen der in der zweiten Tranche bis zum 21. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 11.930.563 Stück.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    40,97€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 13,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,32€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 13,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlich wurde am 24. November 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die Informationen über den Erwerb eigener Aktien gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG bereitstellt. Diese Mitteilung zeigt, dass RWE zum Stichtag 30. September 2025 einen Aktienanteil von 3,021 % an den insgesamt 743.841.217 Stimmrechten des Unternehmens hält. Dies entspricht 22.471.216 direkt gehaltenen Aktien.

    Die RWE Aktiengesellschaft hat mit diesen Maßnahmen nicht nur ihre Kapitalstruktur optimiert, sondern auch das Vertrauen in die eigene Marktposition und zukünftige Entwicklungen unterstrichen. Der Vorstand der RWE sieht in den Rückkäufen eine Möglichkeit, den Wert für die Aktionäre zu steigern und gleichzeitig auf die Marktbedingungen zu reagieren. Diese Schritte sind Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, die finanzielle Stabilität und die Marktstellung des Unternehmens in einem sich wandelnden Energiemarkt zu sichern.

    Insgesamt zeigt RWE mit diesen Mitteilungen eine proaktive Haltung gegenüber den Aktionären und signalisiert eine klare Strategie zur Wertschöpfung und Marktanpassung.



    RWE

    -0,09 %
    0,00 %
    +9,42 %
    +25,81 %
    +42,68 %
    +4,92 %
    +28,30 %
    +290,80 %
    +132,19 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 44,19EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RWE Aktienrückkauf: 686.597 Aktien in nur einer Woche erworben! Am 25. November 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, die Details zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm enthält. Dieses Programm, das ursprünglich am 30. Mai 2025 angekündigt wurde, umfasst …