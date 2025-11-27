Nordex sichert sich großen Windpark-Auftrag in Spanien – Zukunft der Energie!

Ein wichtiger Aspekt des Projekts ist der 20-jährige Premium-Service, den Nordex bereitstellen wird, um einen zuverlässigen Betrieb und maximale Energieerträge zu gewährleisten. Die Fertigung der Türme, Rotorblätter und Maschinenhäuser erfolgt in Spanien, während Naben und Antriebsstränge in Deutschland produziert werden. Diese Lieferkette entspricht den Vorgaben der EU-Aufbau- und Resilienzfazilität, die das Projekt finanziell unterstützt. Diese Fazilität wurde im Rahmen der NextGenerationEU-Initiative ins Leben gerufen, um den Wiederaufbau und die Resilienz in der EU zu fördern.

Die Nordex Group hat einen neuen Auftrag von Grupo Enhol für das Repowering eines Windparks in Navarra, Spanien, erhalten. Dieser Auftrag umfasst die Lieferung und Installation von sechs Windenergieanlagen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtleistung von 34,2 MW. Das Projekt, bekannt als Caparroso, stellt einen weiteren Schritt in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Nordex und Enhol dar, die bereits mehrere Windparks in der Region realisiert haben. Die Installationsarbeiten sind für Juli 2026 geplant, während die Inbetriebnahme für Februar 2027 vorgesehen ist.

Francisco Cejudo, Director Sales Spain bei Nordex, betont die Bedeutung der fortschrittlichen Turbinentechnologie und Fertigungskompetenz des Unternehmens für die Energiewende in der Region. Er sieht die Partnerschaft mit Grupo Enhol als Möglichkeit, die Führungsrolle Navarras im Bereich der erneuerbaren Energien weiter zu stärken.

Die Nordex Group hat in ihrer Unternehmensgeschichte insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2024 einen Konzernumsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.400 Mitarbeiter und hat Produktionsstätten in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, den USA und Mexiko. Der Fokus liegt auf Onshore-Turbinen der Klassen 4 bis 6 MW+, die speziell für Märkte mit begrenzten Ausbauflächen und Netzkapazitäten entwickelt wurden.

Zusätzlich wurde das Kursziel für Nordex von der kanadischen Bank RBC von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Underperform" belassen wurde. Dies spiegelt die beeindruckenden Quartalszahlen des Unternehmens wider, jedoch bestehen weiterhin mittelfristige Risiken auf dem deutschen Markt.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 26,37EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.