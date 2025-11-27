Deutsche Börse: Kursziel-Anhebung – Wachstumschancen im Fokus!

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan hebt hervor, dass der Börsenbetreiber eine attraktive Kombination aus günstiger Bewertung, hohem Ergebnispotenzial und niedrigen Markterwartungen bietet. Dies sei besonders relevant im Hinblick auf den bevorstehenden Kapitalmarkttag am 10. Dezember, bei dem die Deutsche Börse voraussichtlich ihre Wachstumsziele bis 2028 präsentieren wird. Dargan erwartet, dass die neuen Unternehmensziele für das operative Ergebnis (EBITDA) etwa 5 Prozent über den Konsensschätzungen liegen könnten.

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Deutsche Börse von 246 auf 292 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Enrico Bolzoni führt den schwachen Verlauf im zweiten Halbjahr auf die geringe Volatilität an den Märkten, die enttäuschende Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions sowie Sorgen über mögliche Belastungen durch Künstliche Intelligenz zurück. Trotz dieser Herausforderungen wird die aktuelle Bewertung der Aktien als nicht angemessen für die Qualität und die breite Aufstellung der Deutsche Börse angesehen.