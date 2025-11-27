    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    Deutsche Börse: Kursziel-Anhebung – Wachstumschancen im Fokus!

    Foto: Deutsche Börse AG

    Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan hebt hervor, dass der Börsenbetreiber eine attraktive Kombination aus günstiger Bewertung, hohem Ergebnispotenzial und niedrigen Markterwartungen bietet. Dies sei besonders relevant im Hinblick auf den bevorstehenden Kapitalmarkttag am 10. Dezember, bei dem die Deutsche Börse voraussichtlich ihre Wachstumsziele bis 2028 präsentieren wird. Dargan erwartet, dass die neuen Unternehmensziele für das operative Ergebnis (EBITDA) etwa 5 Prozent über den Konsensschätzungen liegen könnten.

    Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Deutsche Börse von 246 auf 292 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Enrico Bolzoni führt den schwachen Verlauf im zweiten Halbjahr auf die geringe Volatilität an den Märkten, die enttäuschende Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions sowie Sorgen über mögliche Belastungen durch Künstliche Intelligenz zurück. Trotz dieser Herausforderungen wird die aktuelle Bewertung der Aktien als nicht angemessen für die Qualität und die breite Aufstellung der Deutsche Börse angesehen.

    Zusätzlich hat die Deutsche Börse im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 17. und 21. November 2025 insgesamt 52.379 Aktien erworben. Der durchschnittliche Kaufpreis lag zwischen 204,73 und 213,96 Euro pro Aktie. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 26. Februar 2025 wurden insgesamt 1.930.154 Aktien zurückgekauft. Die Deutsche Börse informiert regelmäßig über den Fortschritt des Programms auf ihrer Website.

    Insgesamt zeigen die positiven Kurszielanpassungen von Barclays und JPMorgan ein wachsendes Vertrauen in die zukünftige Entwicklung der Deutschen Börse. Die bevorstehenden Unternehmensziele und der Kapitalmarkttag könnten entscheidende Impulse für die Aktie liefern, während die Marktbedingungen und interne Herausforderungen weiterhin beobachtet werden müssen. Anleger sollten die Entwicklungen genau verfolgen, um von den potenziellen Wachstumschancen zu profitieren.



    Deutsche Boerse

    +1,67 %
    +6,74 %
    -2,13 %
    -12,31 %
    +4,46 %
    +30,55 %
    +63,76 %
    +178,90 %
    +1.106,43 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 224,8EUR auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.



