Salzgitter AG: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 40 Euro – Jetzt kaufen?

Die Analysten identifizieren zudem einige "Top Picks" im Stahlsektor, darunter Voestalpine, ArcelorMittal, Aperam und Acerinox. Diese Unternehmen könnten von den sich verändernden Marktbedingungen und der neuen Industriepolitik profitieren. Trotz der positiven Einschätzung bleibt die allgemeine Perspektive für den Stahlsektor jedoch vorsichtig, was auf die anhaltenden Herausforderungen und Unsicherheiten in der Branche hinweist.

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien der Salzgitter AG von 27 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung von "Hold" auf "Buy" geändert. Diese Entscheidung folgt auf eine längere Phase schwacher Nachfrage im Stahlsektor, in der die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick jedoch eine vorsichtige Optimismus an den Tag legen. Sie betonen, dass der Aktionsplan der Europäischen Kommission eine potenziell stahlfreundlichere Industriepolitik verspricht. Sollte dieser Plan auch nur teilweise umgesetzt werden, könnten die Stahlwerke strukturelle Vorteile erlangen, was den Sektor insgesamt attraktiver machen würde. Die Analysten vergleichen die zukünftige Position des Stahlsektors mit der von Zement- und Verteidigungsbranchen, die in der Vergangenheit ähnliche Entwicklungen durchlaufen haben.

In einer weiteren Mitteilung wurde bekannt, dass die Salzgitter AG eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht hat, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben erfolgt. Diese Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten durch die GP Günter Papenburg AG, die nun 16,02 % der Stimmrechte hält. Diese Entwicklung könnte für die Salzgitter AG von Bedeutung sein, da sie die Eigentümerstruktur und die Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen betrifft.

Insgesamt zeigt die Anhebung des Kursziels und die Hochstufung der Aktien von Salzgitter AG durch die Deutsche Bank Research, dass es in der Stahlindustrie Anzeichen für eine positive Wende geben könnte, auch wenn die Analysten weiterhin vorsichtig bleiben. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie sich die Marktbedingungen entwickeln und ob die politischen Maßnahmen tatsächlich die gewünschten Effekte im Stahlsektor erzielen können.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,34 % und einem Kurs von 33,63EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.