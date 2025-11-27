Pyrum Innovations AG: Kapitalerhöhung von 21 Millionen Euro für Wachstum!

Die Pyrum Innovations AG hat am 25. November 2025 eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Umfang von bis zu 21 Millionen Euro beschlossen. Diese Maßnahme erfolgt mit Zustimmung des Aufsichtsrats und zielt darauf ab, das Grundkapital von derzeit 3.818.818 Euro um bis zu 763.764 Euro auf maximal 4.582.582 Euro zu erhöhen. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung sollen bis zu 763.764 neue Namensaktien zu einem Bezugspreis von 27,50 Euro pro Aktie angeboten werden, wobei ein Bezugsverhältnis von 5:1 gilt. Dies bedeutet, dass Aktionäre für fünf bestehende Aktien das Recht haben, eine neue Aktie zu erwerben.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen gezielt in Wachstum und Innovation investiert werden. Insbesondere plant Pyrum, die bestehende Thermolyseanlage TAD 1 am Standort Dillingen/Saar zu modernisieren und sich an Joint Ventures zu beteiligen. Diese Schritte sollen die Eigenkapitalbasis stärken und die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum schaffen. CEO Pascal Klein betont, dass die Kapitalerhöhung entscheidend für die nächsten Entwicklungsschritte des Unternehmens ist, insbesondere im Hinblick auf die geplante neue Anlage in Perl-Besch und die Ausweitung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.