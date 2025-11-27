Pyrum Innovations AG: Kapitalerhöhung von 21 Millionen Euro für Wachstum!
Die Pyrum Innovations AG hat am 25. November 2025 eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Umfang von bis zu 21 Millionen Euro beschlossen. Diese Maßnahme erfolgt mit Zustimmung des Aufsichtsrats und zielt darauf ab, das Grundkapital von derzeit 3.818.818 Euro um bis zu 763.764 Euro auf maximal 4.582.582 Euro zu erhöhen. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung sollen bis zu 763.764 neue Namensaktien zu einem Bezugspreis von 27,50 Euro pro Aktie angeboten werden, wobei ein Bezugsverhältnis von 5:1 gilt. Dies bedeutet, dass Aktionäre für fünf bestehende Aktien das Recht haben, eine neue Aktie zu erwerben.
Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen gezielt in Wachstum und Innovation investiert werden. Insbesondere plant Pyrum, die bestehende Thermolyseanlage TAD 1 am Standort Dillingen/Saar zu modernisieren und sich an Joint Ventures zu beteiligen. Diese Schritte sollen die Eigenkapitalbasis stärken und die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum schaffen. CEO Pascal Klein betont, dass die Kapitalerhöhung entscheidend für die nächsten Entwicklungsschritte des Unternehmens ist, insbesondere im Hinblick auf die geplante neue Anlage in Perl-Besch und die Ausweitung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Zusätzlich zur Bezugsrechtskapitalerhöhung wird Pyrum auch nicht bezogene Aktien institutionellen Investoren in Deutschland und Europa anbieten. Die Frist für den Bezug der neuen Aktien beginnt am 26. November 2025 und endet am 10. Dezember 2025. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen, und nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos.
Pyrum Innovations AG hat sich auf das Recycling von Altreifen und Kunststoffen spezialisiert und nutzt eine innovative Thermolyse-Technologie, die nahezu emissionsfreies Recycling ermöglicht. Die Produkte, die aus diesem Prozess gewonnen werden, finden Anwendung bei renommierten Partnern wie BASF und Continental. Mit der geplanten Kapitalerhöhung will Pyrum seine Marktposition weiter festigen und die Entwicklung neuer Projekte, wie etwa die Anlage in Griechenland, vorantreiben.
Die Details zur Kapitalerhöhung werden voraussichtlich ab dem 26. November 2025 im Bundesanzeiger sowie auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Pyrum Innovations AG verfolgt mit dieser Maßnahme eine klare Strategie zur Stärkung der finanziellen Basis und zur Förderung nachhaltiger Innovationen im Recyclingsektor.
Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,94 % und einem Kurs von 27,90EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
