Flughafen Wien: Keine dritte Piste – Wirtschaftliche Gründe im Fokus!

Die Entscheidung gegen den Bau der dritten Piste wurde durch mehrere Faktoren beeinflusst. Zum einen sind die prognostizierten Baukosten auf etwa zwei Milliarden Euro gestiegen, was die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts in Frage stellt. Zudem haben sich die Rahmenbedingungen aufgrund der langen Verfahrensdauer grundlegend geändert. Beispielsweise hat sich die Anzahl der Passagiere pro Flugbewegung von 71 im Jahr 2005 auf 139 im Jahr 2024 erhöht, was den Druck auf die Pistenkapazität verringert.

Der Flughafen Wien-Schwechat hat beschlossen, das Projekt für eine dritte Piste nicht weiterzuverfolgen. Diese Entscheidung wurde vom Vorstand der Flughafen Wien AG nach einer umfassenden Analyse aller relevanten Faktoren getroffen. Das Unternehmen gab bekannt, dass es mit dem bestehenden Zwei-Pisten-System und geplanten Erweiterungen in der Lage sei, auch in Zukunft zu wachsen und bis zu 52 Millionen Passagiere pro Jahr abzufertigen. Aktuell wurden im Jahr 2022 rund 31,7 Millionen Passagiere abgefertigt.

Ein weiterer entscheidender Punkt war die negative Haltung der größten Airline-Kunden gegenüber dem Pistenprojekt. Ohne eine Refinanzierung durch höhere Tarife wäre die wirtschaftliche Basis für die Investition nicht gegeben. Auch die anhaltende Unsicherheit durch eine noch nicht entschiedene Klage des Verwaltungsgerichtshofs über eine Bauzeitverlängerung spielte eine Rolle in der Entscheidungsfindung.

Die Entscheidung hat auch finanzielle Auswirkungen auf die Flughafen Wien AG. Es wird mit negativen Wertberichtigungen von etwa 56 Millionen Euro in der Bilanz gerechnet, die aus Zahlungen an den Umweltfonds und an Anrainergemeinden resultieren. Infolgedessen wird der Überschuss der Flughafen Wien AG für das Jahr 2025 voraussichtlich nur 210 Millionen Euro betragen, anstatt der ursprünglich prognostizierten 230 Millionen Euro. Diese neue Gewinnprognose berücksichtigt jedoch auch positive Effekte aus einer besseren Verkehrsentwicklung in den letzten Wochen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Flughafen Wien-Schwechat mit der Entscheidung, keine dritte Piste zu bauen, auf die veränderten wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen reagiert hat. Zukünftige Entwicklungen könnten jedoch eine erneute Prüfung des Pistenprojekts ermöglichen.

Die Vienna International Airport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 54,10EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.