Euro stabilisiert sich trotz schwacher Konjunkturdaten – Ausblick bleibt unsicher

Die schwachen deutschen Konjunkturdaten, insbesondere das Ifo-Geschäftsklima, das im November unerwartet gefallen ist, belasteten den Euro nicht nachhaltig. Analysten hatten mit einer leichten Erholung gerechnet, doch die enttäuschenden Erwartungen der Unternehmen führten zu einem pessimistischen Ausblick. Christoph Swonke von der DZ Bank merkte an, dass die Unternehmen von den fiskalischen Maßnahmen der Bundesregierung weniger Unterstützung erwarten, was auf das Fehlen ernsthafter Strukturreformen hinweist.

Der Euro hat sich in der vergangenen Handelswoche im US-Markt stabil gezeigt, wobei er am Montag bei 1,1526 Dollar und am Dienstag bei 1,1578 Dollar gehandelt wurde. Trotz anfänglicher Kursgewinne gab die Gemeinschaftswährung im europäischen Geschäft wieder nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Montag auf 1,1544 Dollar fest, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Freitag darstellt.

Die Verhandlungen über den umstrittenen Friedensplan zur Beilegung des Ukraine-Konflikts haben den Markt nicht nachhaltig beeinflusst. Während Vertreter der USA und der Ukraine einen überarbeiteten Entwurf erarbeiteten, warnte Russland vor größeren Zugeständnissen. Die Unsicherheiten um die Zinspolitik der US-Notenbank Fed, die eine Zinssenkung im Dezember in Frage stellt, haben dem Dollar Auftrieb gegeben und den Euro unter Druck gesetzt.

Am Dienstag profitierte der Euro von der Hoffnung auf Fortschritte im Ukraine-Konflikt, was zu einem Anstieg auf 1,1578 Dollar führte. Gleichzeitig belasteten schwache US-Konsumdaten, die ein Rückgang des Verbrauchervertrauens zeigten, den Dollar. Die Unsicherheit über die wirtschaftliche Lage in den USA, insbesondere nach dem längsten Shutdown in der Geschichte, trug zur Stabilität des Euro bei.

Die Marktanalysten erwarten in der laufenden Woche keine großen Kursausschläge, da der Handel aufgrund des bevorstehenden Thanksgiving-Festes in den USA voraussichtlich dünn ausfallen wird. Die bevorstehenden US-Einzelhandelsumsätze könnten jedoch Bewegung in den Devisenmarkt bringen. Der Euro pendelt weiterhin um die Marke von 1,1542 Dollar, mit charttechnischen Risiken unterhalb der 21-Tagelinie. Aktuell liegt der Euro etwa vier Cent unter dem Jahreshoch von 1,1919 Dollar, hat jedoch im bisherigen Jahresverlauf um mehr als elf Prozent zum Dollar zugelegt.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 1,160USD auf Forex (27. November 2025, 07:31 Uhr) gehandelt.