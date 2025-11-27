Nexus Uranium tritt SDMIA bei: Strategischer Schritt für Uran-Exploration!

Die SDMIA, die 2022 gegründet wurde, fungiert als Sprachrohr der Bergbauindustrie in South Dakota und fördert eine nachhaltige und verantwortungsvolle Mineralressourcennutzung. Zu den Mitgliedern gehören namhafte Unternehmen wie enCore Energy und Barrick. Die Mitgliedschaft von Nexus in der SDMIA kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA ihre inländischen Lieferketten für kritische Mineralien, insbesondere Uran, stärken wollen, um die Energiesicherheit und den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen.

Nexus Uranium Corp. hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen der South Dakota Mineral Industries Association (SDMIA) beigetreten ist. Diese Mitgliedschaft ist ein strategischer Schritt, der die wachsenden Uranexplorationsaktivitäten von Nexus in South Dakota unterstützt, wo das Unternehmen zwei bedeutende Uranprojekte, Chord und Wolf Canyon, kontrolliert. Jeremy Poirier, CEO von Nexus, betont, dass der Beitritt zur SDMIA die Verpflichtung des Unternehmens zu verantwortungsvoller Mineralerschließung und Zusammenarbeit mit Industriepartnern, Gemeinden und politischen Entscheidungsträgern unterstreicht.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Uranprojekten konzentriert. Neben den Projekten in South Dakota besitzt das Unternehmen auch Projekte in Wyoming und Utah sowie das Mann Lake-Projekt im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nach der Fusion mit Basin Uranium Corp. hat Nexus ein Portfolio von Uranvorkommen konsolidiert, das von der steigenden Nachfrage nach Kernenergie profitieren soll.

Ein zentrales Element der Strategie von Nexus ist das In-Situ-Recovery-Verfahren (ISR), eine umweltfreundliche Methode zur Uranförderung, die geringere Umweltbelastungen verursacht und schnellere Genehmigungszeiten ermöglicht. Das Unternehmen plant, sich für das FAST-41-Programm der US-Regierung zu qualifizieren, das darauf abzielt, Genehmigungsprozesse für große Infrastrukturprojekte zu beschleunigen.

Die strategische Ausrichtung von Nexus auf ISR-Technologie und die mögliche Teilnahme am FAST-41-Programm positionieren das Unternehmen günstig, um vom globalen Uranzyklus zu profitieren. Analysten sehen in der Aktie von Nexus Uranium aufgrund des wachsenden Marktes für Uran und der potenziellen Renditen eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

Die Nexus Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,62 % und einem Kurs von 0,706EUR auf Tradegate (26. November 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.