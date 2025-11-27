Onco-Innovations: Durchbruch in der Krebsforschung bei den Innovation Awards 2025!

Onco-Innovations hat 2024 ein Portfolio an onkologischen Technologien von der University of Alberta lizenziert, um die Entwicklung von Krebstherapeutika der nächsten Generation zu unterstützen. CEO Thomas O’Shaughnessy betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit und die jahrzehntelange Grundlagenforschung der Universität, die in Verbindung mit Onco-Innovations' Ziel, transformative Krebstherapien zu entwickeln, einen bedeutenden Fortschritt darstellt.

Onco-Innovations Ltd. hat kürzlich an den "Innovation Awards 2025" der University of Alberta teilgenommen, die am 21. November 2025 in Edmonton stattfanden. Diese jährliche Veranstaltung würdigt herausragende Forschungsprojekte, die universitäre Innovationen in gesellschaftliche und kommerzielle Anwendungen umsetzen. In diesem Jahr wurde erstmals auch die Berücksichtigung von Technologielizenznehmern eingeführt, was den Fokus der Universität auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Überführung von Technologien vom Labor in den Markt unterstreicht.

Ein zentrales Element der Zusammenarbeit ist die exklusive Lizenz für die "PNKP-Inhibitor-Technologie", die darauf abzielt, die Wirksamkeit von Krebsbehandlungen, die auf DNA-Schädigung basieren, zu verbessern. Diese Technologie, die auf über 15 Jahren Forschung basiert, hat bereits zu neun Patenten geführt und zeigt vielversprechende Ergebnisse in der Sensibilisierung von Krebszellen für Chemotherapie und Strahlung. Onco-Innovations arbeitet nun an der präklinischen Entwicklung und den erforderlichen Studien für einen Antrag auf ein "Investigational New Drug" (IND), um die Technologie in klinische Prüfungen zu überführen.

Dr. Islam Mohamed, Vorsitzender des Scientific & Clinical Advisory Board, äußerte sich optimistisch über die Anerkennung der akademischen Forschung und deren Umsetzung in therapeutische Anwendungen. Er betonte, dass die wachsende Zahl an präklinischen Belegen das Potenzial der Technologie zur Neudefinition der gezielten Ansprache von DNA-Reparaturwegen in der Krebsbehandlung untermauert.

Zusätzlich gab das Unternehmen bekannt, dass der Vorstand die Ausgabe von 60.000 "Restricted Share Units" (RSUs) an bestimmte Direktoren genehmigt hat. Onco-Innovations ist ein auf Krebsforschung spezialisiertes Unternehmen in Kanada, das sich der Entwicklung innovativer Lösungen zur Krebsbehandlung widmet. Die Entwicklungen des Unternehmens könnten nicht nur das Leben von Millionen von Menschen verbessern, sondern auch ein erhebliches Marktpotenzial im Bereich der Krebstherapien darstellen.

Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 1,030EUR auf Tradegate (26. November 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.