Continental-Aktie: Jefferies hebt auf 'Buy' – Potenzial bis 75 Euro!

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie von Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 75 Euro angehoben. Analyst Michael Aspinall begründet diese Entscheidung in einer aktuellen Studie mit den positiven Markterwartungen für das kommende Jahr. Ein wesentlicher Faktor für das Aufwärtspotenzial sei die geplante Abspaltung der Kunststofftechnik-Tochter Contitech. Während der Wettbewerber Pirelli aufgrund seiner langfristigen Wachstumsaussichten als wertvoll erachtet wird, sieht Aspinall kurzfristig klarere Kurstreiber für Continental sowie für Michelin.

Zusätzlich hat die US-Bank JPMorgan Continental auf ihre "Analyst Focus List" gesetzt und die Einstufung auf "Overweight" belassen, mit einem Kursziel von 76 Euro. Analyst Jose Asumendi erwartet für 2026 ein global begrenztes Produktionswachstum in der Fahrzeugbranche, das durch Handelsspannungen, einen langsamen Übergang zu Elektrofahrzeugen und Marktanteilsgewinne chinesischer Hersteller außerhalb der USA geprägt sein wird. Für Anleger sind hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe von Bedeutung, was insbesondere für Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spricht. Bei den Zulieferern wird hingegen ein Fokus auf Kostensenkungen erwartet. Asumendi hebt Autoliv hervor und sieht in Continental den Top-Reifenwert. Seit Mitte September hat sich die Aktie von Continental, die bald ausschließlich als Reifenhersteller agieren wird, aufgrund einer positiven Geschäftsentwicklung in Europa und Preiserhöhungen in den USA deutlich besser entwickelt als die Aktien der Wettbewerber Michelin und Pirelli.

Insgesamt zeigt die Analyse von Jefferies und JPMorgan, dass Continental in einem sich verändernden Marktumfeld gut positioniert ist. Die strategischen Entscheidungen, insbesondere die Abspaltung von Contitech, könnten das Unternehmen in eine stärkere Wettbewerbsposition bringen. Anleger sollten die Entwicklungen im Auge behalten, da die positiven Aussichten und die potenziellen Kurstreiber auf eine vielversprechende Zukunft für Continental hindeuten.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 64,28EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.