Gaspreise in Europa fallen unter 30 Euro: Was bedeutet das für uns?
Der Gaspreis in Europa hat am Montag einen bedeutenden Rückgang verzeichnet und ist erstmals seit 18 Monaten unter die Marke von 30 Euro pro Megawattstunde (MWh) gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt TTF für europisches Erdgas fiel zu Handelsbeginn auf 29,85 Euro/MWh. Diese Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, insbesondere auf Fortschritte in den Friedensverhandlungen zwischen den USA und der Ukraine, die einen überarbeiteten Friedensplan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs vorgelegt haben. Vor dem Krieg war Russland der Hauptgaslieferant für viele europäische Länder, und die Aussicht auf eine Beendigung des Konflikts hat den Markt positiv beeinflusst.
Zusätzlich zu den politischen Entwicklungen haben auch Wetterprognosen zur Preissenkung beigetragen. Die Vorhersagen deuten auf einen Temperaturanstieg in Mitteleuropa hin, was die Nachfrage nach Erdgas verringern könnte, nachdem in den letzten Tagen ein Kälteeinbruch die Nachfrage erhöht hatte. Die Entnahme von Erdgas aus den Gasspeichern hat in den letzten Tagen zugenommen, was sich in den Füllständen der deutschen Gasspeicher widerspiegelt. Diese waren am 22. November zu 71,15 Prozent gefüllt, ein Rückgang im Vergleich zu über 75 Prozent zu Beginn des Monats. Für Europa insgesamt liegt der Füllstand bei 79,10 Prozent, was ebenfalls einen Rückgang darstellt.
Trotz der sinkenden Gaspreise und der abnehmenden Füllstände der Gasspeicher zeigt der Markt eine gewisse Gelassenheit. Ein Sprecher der Bundesnetzagentur betonte, dass sich die Versorgungslage in Deutschland in den letzten Jahren verbessert habe, insbesondere durch neue LNG-Terminals, die zusätzliche Importmöglichkeiten bieten.
Parallel zu den Entwicklungen auf dem Energiemarkt fand im Bundestag eine Generaldebatte statt, in der die AfD-Chefin Alice Weidel die schwarz-rote Regierung scharf kritisierte. Sie verglich die Koalition mit der Titanic und warf ihr vor, in verschiedenen Bereichen wie Sozialstaat, Migration und Wirtschaft versagt zu haben. Weidel forderte unter anderem ein Ende der Energiewende und einen Wiedereinstieg in die Kernkraft sowie schärfere Migrationsregeln. Ihre Äußerungen spiegeln die Unzufriedenheit und die Herausforderungen wider, mit denen die Regierung konfrontiert ist, während sie gleichzeitig versucht, die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen zu stabilisieren.
Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 4,610USD auf Ariva Indikation (26. November 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.