Gaspreise in Europa fallen unter 30 Euro: Was bedeutet das für uns?

Der Gaspreis in Europa hat am Montag einen bedeutenden Rückgang verzeichnet und ist erstmals seit 18 Monaten unter die Marke von 30 Euro pro Megawattstunde (MWh) gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt TTF für europisches Erdgas fiel zu Handelsbeginn auf 29,85 Euro/MWh. Diese Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, insbesondere auf Fortschritte in den Friedensverhandlungen zwischen den USA und der Ukraine, die einen überarbeiteten Friedensplan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs vorgelegt haben. Vor dem Krieg war Russland der Hauptgaslieferant für viele europäische Länder, und die Aussicht auf eine Beendigung des Konflikts hat den Markt positiv beeinflusst.

Zusätzlich zu den politischen Entwicklungen haben auch Wetterprognosen zur Preissenkung beigetragen. Die Vorhersagen deuten auf einen Temperaturanstieg in Mitteleuropa hin, was die Nachfrage nach Erdgas verringern könnte, nachdem in den letzten Tagen ein Kälteeinbruch die Nachfrage erhöht hatte. Die Entnahme von Erdgas aus den Gasspeichern hat in den letzten Tagen zugenommen, was sich in den Füllständen der deutschen Gasspeicher widerspiegelt. Diese waren am 22. November zu 71,15 Prozent gefüllt, ein Rückgang im Vergleich zu über 75 Prozent zu Beginn des Monats. Für Europa insgesamt liegt der Füllstand bei 79,10 Prozent, was ebenfalls einen Rückgang darstellt.