United Internet: Analysten empfehlen Kauf – Kursziel bis 33 Euro!

Parallel dazu hat die Schweizer Großbank UBS die Einstufung für United Internet ebenfalls auf "Buy" belassen, jedoch mit einem höheren Kursziel von 33 Euro. Analyst Polo Tang sieht in der Integration der Glasfasersparte Versatel in die Tochtergesellschaft 1&1 kaum negative Auswirkungen auf die Bewertung des Unternehmens. Vielmehr wird der Schritt als Vereinfachung der Konzernstruktur gewertet, die die Möglichkeiten für den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Konsolidierung in der Branche nicht einschränkt.

Das Analysehaus MWB Research hat die Aktien von United Internet von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und bekräftigt das Kursziel von 28 Euro. Analyst Thomas Wissler begründet diese Kaufempfehlung mit der jüngsten unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktienkurse. Insbesondere der Deal mit Versatel, einer Tochtergesellschaft von 1&1, wird als entscheidender Faktor hervorgehoben. Dieser Schritt soll nicht nur die Bewertung des Segments stärken, sondern auch die Konzernstruktur verschlanken und die Transparenz erhöhen. Nach der jüngsten Kursschwäche sieht Wissler dies als ein günstiges Einstiegssignal für Investoren.

Beide Analysten sind sich einig, dass die strategischen Entscheidungen von United Internet, insbesondere der Versatel-Deal, positive Impulse für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens setzen könnten. Die Konsolidierung innerhalb des Unternehmens und die Fokussierung auf Kerngeschäfte könnten dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und das Wachstumspotenzial zu erhöhen.

Die positive Marktreaktion auf die Analystenbewertungen könnte darauf hindeuten, dass Investoren optimistisch in die Zukunft von United Internet blicken. Die jüngsten Kursbewegungen und die Einschätzungen der Analysten könnten als Signal für eine Erholung der Aktienkurse gewertet werden.

Insgesamt zeigen die aktuellen Bewertungen und Empfehlungen von MWB Research und UBS, dass United Internet trotz der jüngsten Herausforderungen und der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung als attraktives Investment angesehen wird. Die strategischen Maßnahmen, insbesondere die Integration von Versatel, könnten sich als wegweisend für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens erweisen.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 24,96EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.