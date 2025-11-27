Kapitalmarktausblick 2026: Chancen und Risiken für clevere Investoren

Erstens wird betont, dass politische Risiken das Kapitalmarktjahr dominieren werden. Der anhaltende Großmachtwettbewerb zwischen den USA und China könnte zu unvorhersehbaren Konflikten führen, insbesondere im Bereich der Technologie und Handelszölle. Zweitens wird ein robustes Wachstum in den USA prognostiziert, das die Inflation überlagert. Die Inflation wird auf 2,9 Prozent geschätzt, während das Wachstum bei 2,1 Prozent liegen soll. In Europa wird ein moderates Wachstum von 1,2 Prozent erwartet, wobei Deutschland von fiskalischen Stimuli profitieren könnte.

Am 25. November 2025 veröffentlichte Union Investment einen Kapitalmarktausblick für das Jahr 2026, der von Tobias Schmidt, dem Leiter des Portfoliomanagements, verfasst wurde. Der Ausblick beschreibt ein Kapitalmarktjahr, das von gemischten Vorzeichen geprägt ist. Während Unsicherheiten weiterhin bestehen, zeigen die Märkte Anzeichen der Gewöhnung an diese Herausforderungen. Die Thesen umfassen mehrere zentrale Themen, die Investoren berücksichtigen sollten.

Die dritte These thematisiert den Druck auf die US-Notenbank, die voraussichtlich die Leitzinsen senken wird, um den politischen Anforderungen gerecht zu werden. Im Gegensatz dazu wird die Europäische Zentralbank (EZB) abwarten und keine Zinserhöhungen vor 2027 erwarten. Die vierte These warnt vor den Herausforderungen auf dem Rentenmarkt, insbesondere für US-Staatsanleihen, die aufgrund der divergierenden Geldpolitik und der Bedenken hinsichtlich der Staatsverschuldung unattraktiv bleiben könnten.

Die fünfte These hebt hervor, dass Anleihen mit Risikoaufschlägen, wie etwa Schwellenländeranleihen, attraktive Alternativen darstellen. Die sechste These thematisiert den Druck auf den US-Dollar, der durch die unberechenbare Politik und hohe Staatsverschuldung belastet wird. Investoren könnten daher vermehrt in Gold und Kryptoassets investieren.

Die siebte These bespricht die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) an den Aktienmärkten, die weiterhin als wichtiger Wachstumstreiber fungiert. Die achte These empfiehlt eine breitere Diversifikation im Aktienmarkt, da nicht nur KI-Unternehmen, sondern auch zyklische Unternehmen von der wirtschaftlichen Erholung profitieren könnten. Schließlich wird in der neunten These die Bedeutung von Szenarienanalysen für das Risikomanagement betont, um auf mögliche geopolitische Spannungen und deren Auswirkungen auf die Märkte vorbereitet zu sein.

Insgesamt bietet der Ausblick eine differenzierte Analyse der Herausforderungen und Chancen, die Investoren im Jahr 2026 erwarten können.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 4.159USD auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.