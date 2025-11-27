Ecotel senkt Prognose für 2025: Steuerrückstellung belastet Konzernüberschuss

Die ecotel communication ag hat in ihrem aktuellen Update Report von Sphene Capital GmbH eine Anpassung der Prognose für den Konzernüberschuss 2025 bekannt gegeben. Aufgrund einer voraussichtlichen Steuerrückstellung in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro, die im Jahresabschluss 2025 gebildet werden soll, wird der Konzernüberschuss auf bis zu 1 Million Euro gesenkt. Zuvor hatte das Unternehmen mit einem Überschuss von etwa 3 Millionen Euro gerechnet. Diese Rückstellung resultiert aus dem Entwurf des Betriebsprüfungsberichts der Finanzverwaltung, der die Jahre 2018 bis 2021 betrifft. Die Finanzverwaltung plant, Vorsteuerbeträge aus Eingangsrechnungen eines bestimmten Lieferanten zurückzufordern.

Trotz dieser negativen Entwicklung bleibt die Prognose für Umsatz und operatives EBITDA unverändert, da diese Kennzahlen nicht von der Steuerrückstellung betroffen sind. Die Analysten von Sphene Capital haben das Kursziel für die ecotel-Aktien bei 35,20 Euro belassen und empfehlen weiterhin eine Kaufempfehlung ("Buy"). Diese Bewertung basiert auf einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell, das den Fokus auf zukünftige nachhaltige Cashflows legt.