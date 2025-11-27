Ecotel senkt Prognose für 2025: Steuerrückstellung belastet Konzernüberschuss
Die ecotel communication ag hat in ihrem aktuellen Update Report von Sphene Capital GmbH eine Anpassung der Prognose für den Konzernüberschuss 2025 bekannt gegeben. Aufgrund einer voraussichtlichen Steuerrückstellung in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro, die im Jahresabschluss 2025 gebildet werden soll, wird der Konzernüberschuss auf bis zu 1 Million Euro gesenkt. Zuvor hatte das Unternehmen mit einem Überschuss von etwa 3 Millionen Euro gerechnet. Diese Rückstellung resultiert aus dem Entwurf des Betriebsprüfungsberichts der Finanzverwaltung, der die Jahre 2018 bis 2021 betrifft. Die Finanzverwaltung plant, Vorsteuerbeträge aus Eingangsrechnungen eines bestimmten Lieferanten zurückzufordern.
Trotz dieser negativen Entwicklung bleibt die Prognose für Umsatz und operatives EBITDA unverändert, da diese Kennzahlen nicht von der Steuerrückstellung betroffen sind. Die Analysten von Sphene Capital haben das Kursziel für die ecotel-Aktien bei 35,20 Euro belassen und empfehlen weiterhin eine Kaufempfehlung ("Buy"). Diese Bewertung basiert auf einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell, das den Fokus auf zukünftige nachhaltige Cashflows legt.
Die Unsicherheit bezüglich der Steuerrückstellung könnte jedoch einen Risikoaufschlag in der Unternehmensbewertung rechtfertigen, insbesondere solange der endgültige Steuerbescheid noch aussteht. Das Unternehmen behält sich vor, nach Erhalt und Prüfung des Bescheids gegebenenfalls Rechtsmittel einzulegen.
Insgesamt zeigt die aktuelle Situation, dass die ecotel communication ag vor Herausforderungen steht, die sich auf die kurzfristige Finanzlage auswirken könnten. Dennoch bleibt die langfristige Perspektive laut den Analysten positiv, was sich in der Beibehaltung des Kursziels und der Kaufempfehlung widerspiegelt.
Die vollständige Analyse ist über die bereitgestellte Quelle zugänglich. Die ecotel communication ag ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt gelistet und bietet Telekommunikationsdienstleistungen an.
Die ecotel communication Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 12,35EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
