EU einigt sich auf Chatkontrolle: Keine Pflicht für Messenger-Dienste!

Nach langwierigen Verhandlungen haben sich die EU-Staaten auf eine gemeinsame Position zur sogenannten Chatkontrolle geeinigt. Messaging-Dienste wie WhatsApp und Signal werden nicht verpflichtet, Nachrichtenverläufe auf kinderpornografische Inhalte zu durchsuchen. Diese Entscheidung ist teilweise auf den Widerstand der deutschen Bundesregierung zurückzuführen, die sich gegen eine verpflichtende Kontrolle ausgesprochen hat. Stattdessen setzen die EU-Staaten auf freiwillige Maßnahmen der Anbieter, um gegen solche Inhalte vorzugehen. Eine bisher befristete Ausnahme, die es den Diensten erlaubt, trotz strenger Datenschutzregeln zu handeln, soll nun dauerhaft in den Gesetzestext aufgenommen werden. Nach drei Jahren wird die EU-Kommission prüfen, ob eine verpflichtende Kontrolle notwendig ist.

Die Messaging-Dienste und Online-Plattformen sind jedoch weiterhin aufgefordert, aktiv gegen kinderpornografische Inhalte vorzugehen. Dazu gehört die Identifizierung und Minimierung von Risiken für Kinder, was auch die Überprüfung von Altersangaben und die Durchsetzung von Altersgrenzen umfasst. Ein weiterer Bestandteil des Gesetzes ist die Einrichtung eines EU-Zentrums zur Bekämpfung von Kindermissbrauch im Internet, das die nationalen Behörden unterstützen soll. Die Verhandlungen über den Gesetzestext mit dem Europäischen Parlament sollen bald beginnen, bevor die neuen Regeln in Kraft treten können.