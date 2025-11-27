EU einigt sich auf Chatkontrolle: Keine Pflicht für Messenger-Dienste!
Nach langwierigen Verhandlungen haben sich die EU-Staaten auf eine gemeinsame Position zur sogenannten Chatkontrolle geeinigt. Messaging-Dienste wie WhatsApp und Signal werden nicht verpflichtet, Nachrichtenverläufe auf kinderpornografische Inhalte zu durchsuchen. Diese Entscheidung ist teilweise auf den Widerstand der deutschen Bundesregierung zurückzuführen, die sich gegen eine verpflichtende Kontrolle ausgesprochen hat. Stattdessen setzen die EU-Staaten auf freiwillige Maßnahmen der Anbieter, um gegen solche Inhalte vorzugehen. Eine bisher befristete Ausnahme, die es den Diensten erlaubt, trotz strenger Datenschutzregeln zu handeln, soll nun dauerhaft in den Gesetzestext aufgenommen werden. Nach drei Jahren wird die EU-Kommission prüfen, ob eine verpflichtende Kontrolle notwendig ist.
Die Messaging-Dienste und Online-Plattformen sind jedoch weiterhin aufgefordert, aktiv gegen kinderpornografische Inhalte vorzugehen. Dazu gehört die Identifizierung und Minimierung von Risiken für Kinder, was auch die Überprüfung von Altersangaben und die Durchsetzung von Altersgrenzen umfasst. Ein weiterer Bestandteil des Gesetzes ist die Einrichtung eines EU-Zentrums zur Bekämpfung von Kindermissbrauch im Internet, das die nationalen Behörden unterstützen soll. Die Verhandlungen über den Gesetzestext mit dem Europäischen Parlament sollen bald beginnen, bevor die neuen Regeln in Kraft treten können.
In Australien steht ein anderes Vorhaben im Fokus: Ein geplantes Verbot für Social Media-Nutzung unter 16 Jahren wird vor dem Obersten Gericht angefochten. Der libertäre Abgeordnete John Ruddick und zwei Jugendliche haben Klage eingereicht, da sie das Verbot als übertrieben und als Angriff auf das Recht auf freie Kommunikation betrachten. Die australische Regierung hatte das Gesetz vor einem Jahr verabschiedet, was Australien zum Vorreiter in dieser Thematik macht. Die Plattformen müssen bis zum 10. Dezember Maßnahmen ergreifen, um die Altersgrenze durchzusetzen. Snapchat hat bereits angekündigt, Nutzer zur Altersverifizierung aufzufordern, andernfalls droht eine Kontosperrung.
In anderen Ländern, wie Griechenland und Dänemark, werden ebenfalls Maßnahmen zur Alterskontrolle in sozialen Medien diskutiert. Während Griechenland eine App für Eltern zur Regulierung des Zugangs ihrer Kinder anbietet, hat Dänemark eine Altersgrenze von 15 Jahren für bestimmte Plattformen eingeführt. In Deutschland hingegen gibt es kein gesetzlich festgelegtes Mindestalter für die Nutzung sozialer Medien.
