ArcelorMittal: Kursziel-Anhebung – Chancen und Risiken im Stahlsektor!

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von ArcelorMittal von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick äußern sich jedoch vorsichtig hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen im Stahlsektor, der in den letzten Jahren unter schwacher Nachfrage gelitten hat. Sie verweisen auf den Aktionsplan der Europäischen Kommission, der eine stahlfreundlichere Industriepolitik verspricht. Sollte dieser Plan teilweise umgesetzt werden, könnten die Stahlwerke strukturelle Vorteile erlangen, was den Sektor insgesamt attraktiver machen würde. Die Analysten ziehen Parallelen zu den Zement- und Verteidigungsbranchen, die in der Vergangenheit ähnliche Entwicklungen durchlaufen haben. Zu den bevorzugten Unternehmen zählen neben ArcelorMittal auch Voestalpine, Aperam und Acerinox.

Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für ArcelorMittal von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Tom Zhang stellt fest, dass der Baustahlsektor in einem durchwachsenen dritten Quartal besser abgeschnitten hat als die Edelstahlhersteller. Dennoch bleibt er vorsichtig, insbesondere in Bezug auf das Exportgeschäft, das stark von politischen Entwicklungen abhängt. Zhang favorisiert weiterhin den Baustahlsektor aufgrund der Nachfrage- und Lagerbestandslage. Er erwartet, dass die kurzfristigen Schätzungen für ArcelorMittal und Voestalpine im einstelligen Prozentbereich steigen, während er für Aperam einen Rückgang prognostiziert.

Insgesamt zeigen die aktuellen Einschätzungen der Analysten ein gemischtes Bild für ArcelorMittal. Während die Deutsche Bank optimistischer ist und auf mögliche strukturelle Vorteile durch politische Maßnahmen hinweist, bleibt Barclays vorsichtiger und hebt die Unsicherheiten im Exportgeschäft hervor. Die Entwicklungen im Stahlsektor werden weiterhin genau beobachtet, da sie von verschiedenen Faktoren, einschließlich politischer Entscheidungen und globaler Nachfrage, beeinflusst werden. Die Analysten empfehlen Anlegern, die Situation aufmerksam zu verfolgen, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Segmente innerhalb der Stahlindustrie.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 37,12EUR auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 07:28 Uhr) gehandelt.