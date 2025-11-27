Befesa S.A. kündigt wichtige Finanzberichte für 2026 an – Alle Termine hier!

Laut der Mitteilung wird Befesa im Jahr 2026 mehrere wichtige Finanzberichte veröffentlichen. Der erste Bericht ist eine Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr, die am 30. April 2026 in englischer Sprache veröffentlicht wird. Diese Mitteilung wird auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik „Investoren“ verfügbar sein. Der zweite Quartalsbericht für das zweite Halbjahr ist für den 29. Oktober 2026 angesetzt, ebenfalls in englischer Sprache und auf der gleichen Plattform zugänglich.

Befesa S.A., ein Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, hat am 26. November 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service verbreitet wurde, informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresberichten.

Zusätzlich zu den Quartalsberichten kündigte Befesa auch die Veröffentlichung eines Konzern-Jahresfinanzberichts an, der am 30. April 2026 erscheinen wird. Dieser Bericht wird ebenfalls in englischer Sprache bereitgestellt und ist für Investoren von großer Bedeutung, da er umfassende Informationen über die finanzielle Lage des Unternehmens bietet. Des Weiteren wird ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal, der die Ergebnisse des ersten Halbjahres zusammenfasst, am 29. Juli 2026 veröffentlicht.

Die Bekanntmachung erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Diese Vorschriften verlangen von Unternehmen, dass sie ihre Finanzberichte rechtzeitig und transparent veröffentlichen, um Investoren und die Öffentlichkeit über ihre wirtschaftliche Situation zu informieren.

Befesa S.A. ist in der Branche der Recycling- und Entsorgungsdienstleistungen tätig und hat sich auf die Rückgewinnung von Materialien aus Industrieabfällen spezialisiert. Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte ist entscheidend für die Transparenz und das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen.

Die Mitteilung hebt die Verantwortung des Emittenten für den Inhalt hervor und verweist auf die offizielle Unternehmenswebsite, wo weitere Informationen und die vollständigen Berichte zu finden sind. Diese regelmäßigen Updates sind Teil der Kommunikationsstrategie von Befesa, um die Stakeholder über die Entwicklungen und finanziellen Ergebnisse des Unternehmens auf dem Laufenden zu halten.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 27,45EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.