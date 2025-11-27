CANCOM SE: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Marktposition und Vertrauen!

Die Einzelheiten der Käufe sind wie folgt: Am 17. November wurden 17.089 Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 25,8942 Euro pro Aktie erworben. Am 18. November stieg die Anzahl der gekauften Aktien auf 17.179, jedoch sank der Durchschnittspreis auf 25,3319 Euro. Die Käufe setzten sich fort, wobei am 19. November 16.289 Aktien zu 25,0798 Euro, am 20. November 17.130 Aktien zu 25,0632 Euro und am 21. November 17.179 Aktien zu 24,7849 Euro erworben wurden. Insgesamt hat die CANCOM SE seit Beginn des Rückkaufprogramms 704.361 eigene Aktien zurückgekauft.

Am 24. November 2025 veröffentlichte die CANCOM SE eine Zwischenmeldung zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm, das am 22. September 2025 gestartet wurde. In diesem Zeitraum vom 17. bis 21. November 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 84.866 eigene Aktien. Diese Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) abgewickelt und durch ein beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

Diese Maßnahme ist Teil einer strategischen Initiative, um den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Eigenkapital des Unternehmens zu optimieren. Der Aktienrückkauf wird als positiv für die Marktstellung von CANCOM angesehen, da er das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung und die zukünftigen Perspektiven unterstreicht.

Zusätzlich wurde am 26. November 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die die Veränderungen im Stimmrechtsanteil der Allianz Global Investors GmbH dokumentiert. Nach dem Erwerb von Aktien hat die Allianz Global Investors GmbH nun einen Anteil von 4,97 % an den Stimmrechten der CANCOM SE. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Anteil bei 9,17 % lag. Die Mitteilung zeigt, dass die Allianz Global Investors GmbH keine weiteren Stimmrechte oder Instrumente hält, die zu einer Erhöhung des Stimmrechtsanteils führen könnten.

Die CANCOM SE, mit Sitz in München, bleibt weiterhin aktiv im Bereich der Kapitalmarktkommunikation und informiert regelmäßig über relevante Entwicklungen und Transaktionen. Diese Transparenz ist entscheidend für das Vertrauen der Investoren und die Stabilität des Unternehmens an der Börse. Weitere Informationen zu den Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 25,80EUR auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 07:31 Uhr) gehandelt.