Stabilus SE: Webkonferenz zu Geschäftsergebnissen 2025 – Jetzt anmelden!

Die Webkonferenz bietet Investoren und Analysten die Möglichkeit, sich über die finanzielle Performance und strategische Ausrichtung des Unternehmens zu informieren. Die Teilnahme an der Konferenz erfolgt über einen Webcast, für den eine Registrierung erforderlich ist. Zudem können Teilnehmer aktiv Fragen stellen, indem sie sich telefonisch einwählen. Die Konferenz wird in englischer Sprache abgehalten.

Die Stabilus SE, ein führender Anbieter von Motion-Control-Lösungen, hat eine Webkonferenz zur Präsentation ihrer Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 angekündigt. Diese findet am 8. Dezember 2025 um 10:30 Uhr MEZ statt. Der Vorstand, vertreten durch Dr. Michael Büchsner (CEO) und Andreas Jaeger (CFO), wird die Entwicklungen des Geschäftsjahres, das am 30. September 2025 endete, vorstellen. Der Geschäftsbericht sowie die begleitende Präsentation werden am selben Tag ab 7:00 Uhr auf der Unternehmenswebsite verfügbar sein.

Stabilus SE hat im Geschäftsjahr 2025 vorläufigen Zahlen zufolge einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro erzielt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Koblenz und beschäftigt weltweit über 7.000 Mitarbeiter. Stabilus ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des SDAX-Index. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für verschiedene Industrien, darunter Mobilität, Automatisierung und Gesundheit, und fokussiert sich auf die Verbesserung und Automatisierung von Bewegungs- und Positionierungsprozessen.

Die Einladung zur Webkonferenz und die Veröffentlichung der Finanzberichte sind Teil der Transparenz- und Informationspolitik von Stabilus, die darauf abzielt, das Vertrauen der Investoren zu stärken und eine offene Kommunikation zu fördern. Die Finanzberichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht und sind auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens zugänglich.

Für weitere Informationen können sich Interessierte an den Investoren- oder Pressekontakt von Stabilus wenden. Die Einladung zur Webkonferenz und die bevorstehenden Veröffentlichungen unterstreichen das Engagement von Stabilus, seine Stakeholder regelmäßig über wichtige Entwicklungen und Ergebnisse zu informieren.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 20,80EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.