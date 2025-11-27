Ölpreise wieder etwas schwächer - Vierter Verlustmonat in Folge steht bevor
- Ölpreise am Donnerstag leicht gesunken, ruhiger Handel.
- Brent bei 62,87 USD, WTI bei 58,41 USD gefallen.
- Opec+-Treffen und Ukraine-Konflikt im Fokus der Märkte.
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag nach einer kleinen Erholungsphase am Vorabend wieder etwas schwächer notiert. Am Markt wird heute mit einem eher ruhigen und impulslosen Handel gerechnet, denn in den USA wird der "Thanksgiving"-Feiertag begangen.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 62,87 US-Dollar und damit 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel leicht um 24 Cent auf 58,41 Dollar.
Neben den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg haben die Marktteilnehmer bereits das am kommenden Wochenende stattfindende Treffen der Opec+-Mitglieder im Blick. Die Ölnotierungen stehen vor ihrem vierten Verlustmonat in Folge, was die längste Verluststrecke seit 2023 wäre. Die träge Wirtschaftsentwicklung Chinas und die Erwartung eines Überangebots auf dem Weltmarkt stehen schon länger deutlich anziehenden Preisen im Weg.
Sollte es tatsächlich zu einer Einigung im Ukraine-Krieg kommen, könnten womöglich auch Sanktionen gegen die russische Ölindustrie wegfallen. Dann könnte wieder mehr russisches Öl auf den Weltmarkt kommen./stk/zb/mis
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---