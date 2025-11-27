    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise wieder etwas schwächer - Vierter Verlustmonat in Folge steht bevor

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise am Donnerstag leicht gesunken, ruhiger Handel.
    • Brent bei 62,87 USD, WTI bei 58,41 USD gefallen.
    • Opec+-Treffen und Ukraine-Konflikt im Fokus der Märkte.
    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag nach einer kleinen Erholungsphase am Vorabend wieder etwas schwächer notiert. Am Markt wird heute mit einem eher ruhigen und impulslosen Handel gerechnet, denn in den USA wird der "Thanksgiving"-Feiertag begangen.

    Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 62,87 US-Dollar und damit 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel leicht um 24 Cent auf 58,41 Dollar.

    Neben den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg haben die Marktteilnehmer bereits das am kommenden Wochenende stattfindende Treffen der Opec+-Mitglieder im Blick. Die Ölnotierungen stehen vor ihrem vierten Verlustmonat in Folge, was die längste Verluststrecke seit 2023 wäre. Die träge Wirtschaftsentwicklung Chinas und die Erwartung eines Überangebots auf dem Weltmarkt stehen schon länger deutlich anziehenden Preisen im Weg.

    Sollte es tatsächlich zu einer Einigung im Ukraine-Krieg kommen, könnten womöglich auch Sanktionen gegen die russische Ölindustrie wegfallen. Dann könnte wieder mehr russisches Öl auf den Weltmarkt kommen./stk/zb/mis




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
