Ölpreise wieder etwas schwächer - Vierter Verlustmonat in Folge steht bevor

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag nach einer kleinen Erholungsphase am Vorabend wieder etwas schwächer notiert. Am Markt wird heute mit einem eher ruhigen und impulslosen Handel gerechnet, denn in den USA wird der "Thanksgiving"-Feiertag begangen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 62,87 US-Dollar und damit 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel leicht um 24 Cent auf 58,41 Dollar.