61,8 vs. 38,2 Prozent Fibo

Obwohl sich die Zinssenkungswahrscheinlichkeit der US-Notenbank Fed auf magische Weise in dieser Woche wieder extrem verstärkt und zu einer Gegenbewegung an den Aktienmärkten geführt hat, sprechen die Zahlen ihre eigene Sprache und senden fortlaufend Achtungszeichen wegen der immensen Investitionskosten im Techsektor in Künstliche Intelligenz aus. Meta ist davon nicht unbetroffen und gibt unter anderem am meisten für KI aus. Dies könnte in den kommenden Quartalen zu erheblichen Gewinnrückgängen führen, was nun auch von technischer Seite einen möglichen Trendwechsel in der Aktie anzeigt. Durch den Rückfall unter 690,00 US-Dollar ist es nämlich zur Auflösung einer SKS-Formation gekommen, das Ziel wurde bei 579,54 US-Dollar in der abgelaufenen Woche exakt getroffen. Nun läuft eine technische Gegenbewegung und dürfte kurzfristig in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 670,00 US-Dollar aufwärts reichen. Genau an dieser Stelle wird mit einem Ende der Erholung gerechnet, sodass dieser Trendwendepunkt für einen Leerverkauf vorgemerkt werden kann. Wer möchte, könnte ausgehend von den jüngsten Verlaufstiefs aus Mitte November ein Long-Engagement in Erwartung einer zweiten Kaufwelle handeln. Übergeordnet wird Meta Platforms aber weiteres Korrekturpotenzial auf 555,87 und darunter 508,62 US-Dollar ausgehend von den beiden Durchschnitten, zugetraut.

1. Short-Position um 670,00 US-Dollar anvisieren , Stopp über 691,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 581,25 / 555,87 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Meta Platforms Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY76PX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,23 - 6,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 563,5131 US-Dollar Basiswert: Meta Platforms Inc. KO-Schwelle: 563,5131 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 634,26 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,79 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4Z1Z Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,99 - 6,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 702,9543 US-Dollar Basiswert: Meta Platforms Inc. KO-Schwelle: 702,9543 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 634,26 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 555,87 US-Dollar Hebel: 9,11 Kurschance: + 140 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.