Beiersdorf
Übertreibung abgebaut
Insgesamt schlägt in der Beiersdorf-Aktie seit Mai letzten Jahres ein Kursverlust von etwas mehr als 41 Prozent zu Buche, hierbei sind eine Reihe wichtiger Unterstützungen zu Bruch gegangen und fungieren nun als Widerstände. Den angesprochenen Hoffnungsschimmer versprüht das Wertpapier durch einen potenziellen Doppelboden im Bereich zwischen 87,02 und 86,34 Euro, deren Triggerpreis bei 96,45 Euro verläuft. Sollte demnach das Kaufinteresse hoch bleiben und die Aktie genau über dieses Niveau springen, würde aus technischer Sicht ein Trendwechsel auf kurz- bis mittelfristiger Ebene anstehen und Kursgewinne auf 103,55 und längerfristig sogar 106,15 Euro ermöglichen. Über den weiter unter vorgestellten Call-Optionsschein können Anleger hiervon überdurchschnittlich profitieren. Unterstützungen findet Beiersdorf dagegen bei 91,06 und darunter 90,10 Euro vor. Eine solche Entwicklung würde allerdings einem neuerlichen Kursrutsch zurück auf die Jahrestiefs bei 87,92 Euro im Anschluss nicht ausschließen. Aufgrund des vorherigen Falls der Aktie wird derzeit mit keinem größeren Korrekturpotenzial gerechnet.
Trading-Strategie:
1. Long-Chance über 96,45 Euro, Stopp unter 93,55 Euro platzieren. Kursziele 103,50 / 106,15 Euro
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
|
Beiersdorf AG (Tageschart in Euro)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DU3NT6
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|0,74- 0,84 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|84,7862 Euro
|Basiswert:
|Beiersdorf AG
|KO-Schwelle:
|84,7862 Euro
|akt. Kurs Basiswert:
|92,06 Euro
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|106,15 Euro
|Hebel:
|10,97
|Kurschance:
|+ 130 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU2RC5
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|1,03 - 1,13 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|102,6063 Euro
|Basiswert:
|Beiersdorf AG
|KO-Schwelle:
|102,6063 Euro
|akt. Kurs Basiswert:
|92,06 Euro
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|8,17
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
Telegram Gruppen-Name: ik_invest