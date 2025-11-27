Übertreibung abgebaut

Insgesamt schlägt in der Beiersdorf-Aktie seit Mai letzten Jahres ein Kursverlust von etwas mehr als 41 Prozent zu Buche, hierbei sind eine Reihe wichtiger Unterstützungen zu Bruch gegangen und fungieren nun als Widerstände. Den angesprochenen Hoffnungsschimmer versprüht das Wertpapier durch einen potenziellen Doppelboden im Bereich zwischen 87,02 und 86,34 Euro, deren Triggerpreis bei 96,45 Euro verläuft. Sollte demnach das Kaufinteresse hoch bleiben und die Aktie genau über dieses Niveau springen, würde aus technischer Sicht ein Trendwechsel auf kurz- bis mittelfristiger Ebene anstehen und Kursgewinne auf 103,55 und längerfristig sogar 106,15 Euro ermöglichen. Über den weiter unter vorgestellten Call-Optionsschein können Anleger hiervon überdurchschnittlich profitieren. Unterstützungen findet Beiersdorf dagegen bei 91,06 und darunter 90,10 Euro vor. Eine solche Entwicklung würde allerdings einem neuerlichen Kursrutsch zurück auf die Jahrestiefs bei 87,92 Euro im Anschluss nicht ausschließen. Aufgrund des vorherigen Falls der Aktie wird derzeit mit keinem größeren Korrekturpotenzial gerechnet.

1. Long-Chance über 96,45 Euro , Stopp unter 93,55 Euro platzieren. Kursziele 103,50 / 106,15 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Beiersdorf AG (Tageschart in Euro)

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3NT6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,74- 0,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 84,7862 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 84,7862 Euro akt. Kurs Basiswert: 92,06 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 106,15 Euro Hebel: 10,97 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2RC5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,03 - 1,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 102,6063 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 102,6063 Euro akt. Kurs Basiswert: 92,06 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,17 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

