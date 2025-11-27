DAX geht mit gutem Beispiel voran

Unter technischen Aspekten hat der DAX nach dem Kursgeplänkel um 23.000 Punkten Stärke bewiesen und konnte gleich zwei Ziele in den letzten Stunden abarbeiten, eines bei 23.476 Punkten und das andere, bestehend aus dem Doppeltief aus Ende Oktober, bei 23.675 Zählern. Die zu Wochenmitte aufgestellte Hammerkerze lässt aus technischer Sicht auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 23.848 Punkten schließen, auf der Long-Seite positionierte Anleger ziehen ihre Stopps jetzt hoch. Durch den weiter unten vorgestellten Call-Optionsschein ist aber auch noch ein kurzfristiger Einstieg auf der Käuferseite möglich, der eine nicht zu unterschätzende Rendite von 15 Prozent bietet. Potenzielle Anlaufstellen auf der Unterseite befinden sich auf kurzfristiger Basis für das Leitbarometer bei 23.590 und darunter 23.476 Zählern. Größeres Ungemach müssten Investoren bei einem erneuten Kursrutsch mindestens unter den EMA 200 (rote Linie) bei 23.148 Punkten erwarten. In diesem Fall müsste noch einmal zwingend ein Test der unteren Trendkanalbegrenzung bei 22.950 Punkten eingeplant werden. Aufgrund der relativen Stärke wird ein derartiges Szenario derzeit als zweitrangig klassifiziert.

DAX bei 23.727 Punkten

VDAX weiter auf erhöhtem Niveau, geht aber stetig zurück!

Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkung überraschend bei 82 Prozent RSI: um 71 - Buy Stochastik: 99 (überkauft) MACD: 98 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 19 auf "Extreme Fear" - Tendenz steigend Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein! Anlaufmarken nach oben bei 23.675 / 23.968 / 24.000 und 24.108 Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.148 / 23.000 und 22.764 Punkte Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye noch unsicher VDAX-New Angst erhöht - Kontraindikation!!! VDAX-New der Deutschen Börse (25. November 2025): Bei 19,72% (ansteigend) (Vortag: 21,22%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsideen: 1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnen, Stopp bei 22.800 Punkten. Kursziel 23.476 neues Ziel: 23.850 Punkte - AKTIV! 2. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte 3. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8BJQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,27 - 9,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.827,49 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.827,49 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.727,25 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.848 Punkte Hebel: 25,52 Kurschance: + 15 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3999 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,52 - 9,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.657,23 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.657,23 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.727,25 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,87 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.