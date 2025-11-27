Gold attackiert Abwärtstrend!

Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 diversifizieren Notenbanken rund um den Globus ihre Sicherheitsreserven und setzen Jahr für Jahr zunehmend auf das gelbe Edelmetall. Am meisten hiervon haben die polnische und indische Zentralbank in den letzten zwei Jahren eingekauft, Indien lagert sogar massiv Silberbestände ein. Zwar werden offizielle Daten zu den Goldkäufen teils gemeldet, genauere Untersuchungen ergeben aber einen sehr viel höheren Wert, als er tatsächlich angegeben wird. Vor dem Hintergrund einer durch Gold abgesicherten BRICS-Währung wundert diese Vorgehensweise nicht und hat zur Mitte dieser Woche einen Test des laufenden Abwärtstrends geführt. Ein Ausbruch würde die gesamte Konsolidierung als bullische Flagge enttarnen und entsprechende Kaufsignale aussenden.

Nach einer zum Teil steilen Korrektur im Oktober bis auf ein Verlaufstief bei 4.019 US-Dollar je Feinunze herrscht bei Gold wieder ein untergeordneter Aufwärtstrend und reichte im gestrigen Handel bis auf 4.170 US-Dollar und somit bis an den seit Mitte Oktober übergeordneten Abwärtstrend heran. Gelingt es diese Barriere zusammen mit den Zwischenhochs aus Mitte November um 4.191 US-Dollar nachhaltig und mindestens auf Wochenbasis zu überwinden, würde hieraus ein neuerliches Kaufsignal mit Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände bei 4.381 US-Dollar hervorgehen und sich bestens für einen Kauf anbieten. Ein weiteres Ziel darüber wurde rechnerisch bei 4.570 US-Dollar für den Fall eines Ausbruchs über das Rekordhoch ermittelt. Auf der Unterseite ist das Edelmetall vorläufig bei 4.073 US-Dollar gut abgesichert, erst darunter würden sich Anzeichen auf eine längere Konsolidierung in Richtung von 3.972 US-Dollar und die jüngsten Verlaufstiefs bei 3.886 US-Dollar verdichten. Fundamentale Anlässe für eine Abwärtskorrektur fehlen jedoch aufgrund des hohen Kaufdrucks der Notenbanken und zunehmend privater Anleger.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald der Goldpreis auf Wochenbasis über 4.170/4.191 US-Dollar ausbricht, wird eine neue Kaufwelle zurück an das Rekordhoch bei 4.381 US-Dollar ermöglicht und würde sich für den Aufbau von kurzfristigen Kauf-Positionen anbieten. Oberhalb dieser Hürde wäre ein weiterer Preisanstieg sogar bis auf 4.570 US-Dollar realistisch und würde eine noch viel höhere Rendite bringen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DU45YK ergibt sich bei einem Test des bisherigen Jahreshochs bereits eine attraktive Rendite von 110 Prozent. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 35,03 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 4.090 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein käme dies einem optionalen Stopp-Kurs von 9,95 Euro gleich. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzusetzen, weshalb eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes erforderlich wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU45YK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 16,50 – 16,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.010,07 US-Dollar Basiswert: Gold-Future KO-Schwelle: 4.010,07 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 4.166,19 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 35,03 Euro Hebel: 21,96 Kurschance: + 110 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.