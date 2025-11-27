ARAG / Neuer CEO bei der ARAG Niederlande / Reza Atighi folgt auf Marc ...

Neuer CEO bei der ARAG Niederlande / Reza Atighi folgt auf Marc van Erven

Düsseldorf (ots) - Der Vorstand der ARAG SE hat Reza Atighi zum neuen Leiter der Niederlassung ARAG Niederlande in Leusden berufen. Er übernimmt damit die Leitung des ARAG Rechtsschutzgeschäftes in den Niederlanden. Reza Atighi tritt zum 1. Januar 2026 die Nachfolge von CEO Marc van Erven an, der mit Jahresbeginn in den Ruhestand geht.



Reza Atighi verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der niederländischen und britischen Finanzwirtschaft. Dort arbeitete er für Merrill Lynch, Morgan Stanley und ABN AMRO. Zuletzt war er CEO der Arrow Global Investments Holdings Benelux B.V. "Wir freuen uns sehr, dass Reza Atighi seine erfolgreiche Karriere in der Finanzwirtschaft nun bei der ARAG fortsetzt. Er wird in den Niederlanden eine unserer größten internationalen Einheiten in dem sehr wettbewerbsintensiven niederländischen Markt übernehmen", erklärt Dr. Renko Dirksen, Vorstandsvorsitzender der ARAG SE. Die ARAG erzielte in den Niederlanden zuletzt Beitragseinnahmen von 205 Millionen EUR und gehört dort zu den führenden Anbietern im Segment Rechtsschutz.

