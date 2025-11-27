BERENBERG stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe das übernommene Portfolio von Brack Capital Properties (BCP) erfolgreich integriert und bei einer Branchenveranstaltung der Privatbank für 2026 eine weitere Margensteigerung in Aussicht gestellt, schrieb Kai Klose in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Er hält die Unternehmensziele für das kommende Jahr für erreichbar./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 65,15EUR auf Tradegate (27. November 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



