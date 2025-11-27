    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Erholung verliert an Schwung

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zeigt wenig Bewegung, stabil bei 23.725 Punkten.
    • Puma-Aktien steigen stark, Übernahmegerüchte beflügeln.
    • Deutsche Börse und Vonovia mit positiven Kursprognosen.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Erholung verliert an Schwung
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der dreitägigen Erholung zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen praktisch unveränderten Stand von 23.725 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls stabil erwartet.

    Im Wochenverlauf hat sich der Leitindex bisher um 2,7 Prozent erholt. Am vergangenen Freitag war der Dax mit 22.943 Punkten zwischenzeitlich bis auf das Niveau vom Mai abgesackt.

    Getrieben wurden die Märkte zuletzt vor allem von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie einem gewissen Zinsoptimismus. In den USA schaffte es der marktbreite S&P 500 am Vorabend erneut, an seinen Korrekturtrend vom Rekord Ende Oktober heranzukommen. An diesem Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Börsenhandel statt.

    Die seit einiger Zeit kursierenden Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Sportartikelherstellers Puma erhielten nun neue Nahrung. Dies könnte die zuletzt stark gestiegene Zahl der Pessimisten, die auf weiter fallende Kurse setzen, auf dem falschen Fuß erwischen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet aus informierten Kreisen über Kaufinteresse aus China. So erwäge der Konkurrent Anta Sports einen Kauf der Herzogenauracher. Als weitere mögliche Interessenten nennt Bloomberg Li Ning und auch die japanische Asics. Die Puma-Papiere schnellten im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Trade um 13 Prozent zum Xetra-Schlusskurs nach oben.

    Für die Anteilsscheine der Deutschen Börse ging es auf Tradegate um 1,8 Prozent hoch. Die US-Bank JPMorgan stufte die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel auf 292 Euro. Die aktuelle Bewertung werde der Qualität und breiten Aufstellung des Börsenbetreibers nicht gerecht, argumentierte Analyst Enrico Bolzoni.

    Die Titel von Vonovia verteuerten sich auf Tradegate um 0,7 Prozent. JPMorgan-Experte Neil Green drückte den Papieren des Wohnimmobilienkonzerns den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, da er für die Kursentwicklung vor den Jahreszahlen am 19. März 2026 besonders optimistisch ist. Die Aktie ist für ihn einer der Branchenfavoriten für 2026./edh/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 225 auf Tradegate (27. November 2025, 07:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +19,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,76 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -19,61 %/+114,36 % bedeutet.




    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
