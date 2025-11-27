Total Metals: Der neue High-Grade Champion im Red Lake District!

Man hat erst vor wenigen Wochen den Handel an der TSX-Venture aufgenommen, weshalb wir uns den Grund für die gute Performance mal genauer ansehen.

Ein erst vor kurzem brandneu an der Börse gelistetes Unternehmen namens Total Metals (TSX-V: TT / WKN: A41B79) , sorgt bereits für eine sehr gute Performance unter den Rohstoffaktien Kanadas.

Derzeit ist das Electrolode-Projekt das Flaggschiff-Asset des Unternehmens. Die Arrow Zone von Electrolode verfügt über eine abgeleitete (inferred) Ressource von 2,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,66 % Kupfer, 4,75 % Zink, 0,66 g/t Gold und 17,7 g/t Silber.

Zudem hat das Unternehmen gerade eine Vereinbarung zum Erwerb von zwei weiteren hochgradigen Goldlagerstätten, High Lake und West Hawk Lake, bekannt gegeben, die sich entlang der Grenze zwischen Ontario und Manitoba befinden.



Investment-Highlights von Total Metals (TSX-V: TT / WKN: A41B79)

✅ Hochgradige Bohrergebnisse: Bis zu 10 g/t Gold über 3,4 Meter und bedeutende Kupfer-, Zink- und Silbergehalte

✅ Großes Ressourcenpotenzial: Bereits 21 Mio. Tonnen Inferred Resources mit Kupfer, Zink, Gold und Silber. Neue Ziele für eine potentielle Erhöhung der Ressourcen werden getestet.

✅ Weltklasse-Lage: 100 % Eigentum am Electrolode-Projekt im berühmten Red-Lake-Goldcamp (Ontario) – über 41 Mio. Unzen historischer Goldproduktion

✅ Bohrbereit & voll genehmigt: Alle Explorationsgenehmigungen bis 2027 gültig

✅ Schlanke Kapitalstruktur: Nur 49,7 Mio. ausstehende Aktien, Insider halten einen hohen Anteil

✅ Top-Management: Veteranen mit Entdeckungen wie der „High-Grade Zone“ bei Goldcorp’s Red Lake Mine

✅ Mehrere ungetestete Ziele: Fünf neue, bislang nie gebohrte geophysikalische Anomalien für Bohrungen in 2025 geplant

✅ Zwei neue hochgradige Goldlagerstätten sollen erworben werden. U.a. 24,96 g/t Gold über 14,9 Metern wurden hier gebohrt

Das Electrolode-Projekt liegt nur 64 km östlich von Red Lake in Ontario – einer der produktivsten Goldregionen der Welt. Gute Straßenanbindung, eine 115 kV-Stromleitung in 5 km Entfernung und ausreichend Fläche für zukünftige Anlagen machen den Standort logistisch und kostenseitig attraktiv.



Electrolode Projekt in prominenter Umgebung. Quelle: Total Metals



Es liegt entlang des Confederation Lake Greenstone Belt in der Nähe des Great Bear-Projekts von Kinross Gold (KGC), das Kinross 2022 für 1,8 Milliarden CAD erworben hat.

Die ursprünglichen Explorationsarbeiten im Electrolode-Projekt wurden von Noranda durchgeführt, dem gleichen Unternehmen, das auch für die frühen Explorationsarbeiten bei Great Bear verantwortlich war. In den 1990er Jahren war Noranda eines der größten Unternehmen in ganz Kanada.

Noranda untersuchte intensiv VMS-Lagerstätten (vulkanogene Massivsulfid) in ganz Kanada nach Kupfer- und Zinkvorkommen, darunter auch Great Bear und Electrolode.

Bei Great Bear durchquerte die Bohrung P-93-1 von Noranda aus dem Jahr 1993 die LP-Zone der späteren Goldlagerstätte Great Bear, wurde jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht weiter verfolgt. Noranda entnahm nur Proben aus massiven Sulfidhorizonten in Bohrkernen und ignorierte Stringer-Sulfidzonen mit Quarzadern, da Noranda nur nach Basismetallen suchte und der Confederation Belt damals als nicht goldhaltig galt.



Neuer Explorationsansatz

Historische Arbeiten konzentrierten sich vor allem auf Basismetalle und ignorierten vielfach goldhaltige Strukturen.

Neue geophysikalische Daten (VTEM & Drohnenmagnetik) haben fünf neue Ziele identifiziert, die noch nie gebohrt wurden – ein klarer Hebel für Entdeckungen.

Total Metals steht jetzt kurz davor, mit der Probenahme aus Norandas ungetesteten historischen Bohrkernen auf Gold zu beginnen, und verfügt über Bohrprotokolle von Noranda aus dem Jahr 1997, die auf Quarzadern in bislang nicht untersuchten historischen Bohrkernen von Electrolode hinweisen.



Bei Electrolode enthält allein die Arrow Zone eine 43-101-konforme abgeleitete Ressource von 2,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,66 % Kupfer, 4,75 % Zink, 0,66 g/t Gold und 17,7 g/t Silber. Auf der anderen Seite des Grundstücks verfügt die E-Zone von TT über eine kleinere historische Ressource (nicht gemäß 43-101) mit durchschnittlich 1,08 % Kupfer, 8,28 % Zink und 0,39 Unzen/Tonne Silber. In der noch wenig erkundeten D-Zone, die in Streichrichtung zur E-Zone liegt, wurde ein Abschnitt mit 10,0 g/t Gold, 1,75 % Kupfer, 0,86 % Zink und 240,6 g/t Silber auf 3,4 Metern durchteuft.



Electrolode Projekt. Quelle: Total Metals



Die Kombination aus Edelmetallen und Basismetallen schafft Diversifikation und Preisschutz.

Erfahrenes Managementteam



Kürzlich – Am 30. Oktober 2025 stieß Robert Penczak, P.Geo VP Exploration, zum Team von Total Metals dazu. Er arbeitet nach seiner Tätigkeit als Director Exploration, North America bei Yamana Gold und seiner Fortsetzung bei Pan American Silver während der anschließenden Übernahmeübergangsphase wieder mit Michael Dehn zusammen, mit dem er bereits bei Goldcorp zusammengearbeitet hatte. Rob verfügt über fundierte geologische Fachkenntnisse im Red Lake District und war in leitenden Positionen in den Bereichen Exploration und Geowissenschaften bei Goldcorp und Placer Dome tätig, wo er neue Entdeckungen bis zur Produktion vorantrieb.

Tyler Thorburn, Präsident und CEO ist seit 2008 an Projekten zur Exploration, Erschließung und Gewinnung von Rohstoffen beteiligt. Tyler hat an Projekten für Enbridge, Williams Energy und Centrica Energy gearbeitet und dabei den Erwerb von Grundstücken, die Beziehungen zu Interessengruppen, die Erteilung von Umweltgenehmigungen und die Konsultation der First Nations koordiniert. Tyler war fünf Jahre lang als Bereichsleiter für Canadian Natural Resources Limited in Westkanada tätig. In den letzten acht Jahren war Tyler in Toronto als Vorstandsmitglied und/oder Direktor für Unternehmensentwicklung für mehrere junge Rohstoffunternehmen tätig. Tyler hat einen MBA der Warwick Business School.



Tim Twomey, Exploration Consultant, verfügt über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Exploration, Produktion und Management. Er ist ein versierter Experte für Strukturgeologie und archaische Goldlagerstätten, insbesondere im Red Lake District. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung und Erschließung der „High-Grade Zone” in der Red Lake Mine von Goldcorp, einer der bedeutendsten Goldfunde der letzten 30 Jahre. Herr Twomey hatte leitende und geschäftsführende Positionen bei mehreren Explorations- und Bergbauunternehmen inne, darunter als Principal Geologist bei Yamana Gold Inc., als VP of Exploration bei Mega Precious Metals und als VP of Exploration bei Premier Gold Mines Limited, wo er alle Aspekte der Exploration und Ressourcenerweiterung leitete. Von 1994 bis 2008 war Tim Twomey als leitender Explorationsgeologe bei Goldcorp im Red Lake Gold Camp tätig.

Michael Dehn, Vorstandsvorsitzender, verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Exploration und im Bergbau in Kanada. Er war 11 Jahre lang ebenfalls als leitender Geologe bei Goldcorp tätig und leitete dort die regionalen Explorationsprogramme im Goldgebiet Red Lake im Norden Ontarios. Michael ist weiterhin als Berater für Gold- und Basismetallprojekte im Red Lake District tätig. Er hat umfangreiche Erfahrungen im Kanadischen Schild mit Edel- und Basismetallen sowie Industriemineralien gesammelt. Herr Dehn ist außerdem Bürgermeister von Erin, Ontario, einer Stadt mit 13.000 Einwohnern 80 km nordwestlich von Toronto, sowie Ratsmitglied im Wellington County, Ontario.

Zusammengenommen ist das ein Team, das es schaffen könnte eine Goldcorp 2.0 Entdeckung zu erzielen!



Attraktive Kapitalstruktur



Nur rund 49,7 Mio. ausstehende Aktien bedeuten eine hohe Hebelwirkung bei positiven Bohrergebnissen und Fortschritten

Starke Insider-Beteiligung sorgt für Interessengleichheit mit Aktionären.

Zwei neue Projekte könnten hier den Turbo zünden

Total Metals hat gerade eine Vereinbarung zum Erwerb von zwei weiteren hochgradigen Goldlagerstätten, High Lake und West Hawk Lake, bekannt gegeben, die sich entlang der Grenze zwischen Ontario und Manitoba befinden.

Hier sind einige Beispiele für historische Bohrungen in High Lake:

MLHL-22-06 mit 24,96 g/t Gold auf 14,9 Metern, von 325,56 bis 340,46 Metern

MLHL-22-17 mit 148,37 g/t Gold auf 1,3 Metern von 113,20 bis 114,50 Metern

MLHL-22-45 mit 9,20 g/t Gold auf 26,4 Metern von 292,1 bis 318,5 Metern

MLHL-22-40 mit 6,14 g/t Gold auf 24,55 Metern von 14,61 bis 41,80 Metern

MLHL-22-28 mit 9,82 g/t Gold auf 9,75 Metern von 25,25 bis 35,00 Metern

Übersicht der High Lake Liegenschaft mit ausgewählten Bohrergebnissen. Quelle: Total Metals



„Diese Akquisition ist ein entscheidender Moment für Total Metals, da wir damit zwei vielversprechende Grundstücke in einem renommierten Bergbaugebiet sichern”, erklärte Tyler Thorburn, President und CEO von Total Metals.



„Die Grundstücke High Lake und West Hawk Lake passen strategisch perfekt zu unserem Portfolio und unserer Wachstumsstrategie. Wir sind zuversichtlich, dass unser erfahrenes Team über das nötige Fachwissen verfügt, um das volle Potenzial dieser Grundstücke auszuschöpfen und einen erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen. Wir freuen uns darauf, die Explorationsprogramme nach Abschluss dieser Transaktion voranzutreiben.”

Gemäß der Vereinbarung zahlt Total Metals insgesamt 9,25 Millionen CAD für diese beiden hochgradigen Goldprojekte,

Laut NI 43-101 von Mai 2023 verfügt das High Lake Projekt über 45.800 Unzen Gold mit einem Gehalt von 9,38 g/t und 96.200 Unzen Gold mit einem Gehalt von 10,43 g/t, während bei West Hawk Lake eine hochgradige historische Ressource (nicht gemäß 43-101) von 204.292 Unzen Gold mit einem Gehalt von 13,90 g/t festgestellt werden konnte.

Die geologische Kontinuität zwischen High Lake und West Hawk Lake, die etwa 10 Kilometer voneinander entfernt liegen, lässt vermuten, dass sie Teil eines größeren Mineralisierungssystems sind.

Diese Nähe schafft potenzielle Synergien für die Erschließung, einschließlich der Möglichkeit einer zentralen Verarbeitungsanlage, die beide hochgradigen Goldvorkommen bedienen könnte, wodurch die Wirtschaftlichkeit des Projekts durch gemeinsam genutzte Infrastruktur und Betriebskosten verbessert würde.

Die geologischen Ähnlichkeiten zwischen den Grundstücken lassen auch vermuten, dass die Explorationstechniken und Erkenntnisse, die auf einem Grundstück entwickelt wurden, direkt auf das andere Grundstück übertragen werden könnten, was zu betrieblichen Effizienzsteigerungen und einer Verringerung des Explorationsrisikos führen würde.



High Lake und West Hawk Lake. Quelle: McFarlane Lake Mining



Die Projekte High Lake und West Hawk Lake haben durchweg einige der hochwertigsten Goldergebnisse geliefert, die in der jüngsten kanadischen Exploration gemeldet wurden, und gehören damit zur Elite der weltweiten Goldfunde. Die außergewöhnlichen Gehalte, die auf diesen Grundstücken gefunden wurden, übertreffen die Branchenbenchmarks sowohl für den Tagebau als auch für den Untertagebau erheblich und schaffen selbst unter schwierigen Marktbedingungen überzeugende wirtschaftliche Vorteile... Aber wir befinden uns erst am Anfang des epischsten langfristigen Gold-Bullenmarktes der Geschichte, und er wird genauso lange anhalten wie der jüngste Technologie-Bullenmarkt!

Die Entdeckung einer hochgradigen Mineralisierung in High Lake stellt eine besonders bedeutende Entwicklung für die Wirtschaftlichkeit des Projekts dar. Es wurde eine hochgradige Goldlagerstätte in einer Tiefe von 20 bis 30 Metern unter der Oberfläche identifiziert, was die Möglichkeit einer umfangreichen Massenprobe (bulk-sample) unter Verwendung kostengünstiger Tagebaumethoden eröffnet. Diese oberflächennahe Mineralisierung, einschließlich Durchschneidungen von 9,82 g/t Gold auf 9,75 Metern in einer Tiefe von 20 Metern unter der Oberfläche, schafft Möglichkeiten für eine frühe Umsatzgenerierung durch kostengünstige Fördermethoden.

Vor allem die Konsistenz der hochgradigen Ergebnisse bei High Lake ist besonders bemerkenswert, da mehrere Bohrlöcher Gehalte von über 10 g/t Gold über erhebliche Längen ergaben. Zu den jüngsten Höhepunkten zählen Abschnitte mit 13,52 g/t Gold auf 6,5 Metern in 229 Metern Tiefe, 6,14 g/t Gold auf 24,55 Metern innerhalb von 15 Metern Tiefe und 9,2 g/t Gold auf 26,4 Metern in 280 Metern Tiefe. Diese Ergebnisse zeigen, dass sich die hochgradige Mineralisierung von der Oberfläche bis in die Tiefe erstreckt und durchgängig gleichbleibende Gehalte aufweist, was die Wirtschaftlichkeit des Abbaus und die operative Flexibilität erheblich verbessert.



Strategische Lage und Infrastruktur:

Erstklassige Lage: Beide Projekte befinden sich in strategisch günstiger Lage direkt an der Trans-Canada Highway, 45 bis 53 Kilometer westlich von Kenora (Ontario), einer Stadt mit einer langen Bergbaugeschichte und qualifizierten Arbeitskräften.



Hervorragende Infrastruktur: Die Projekte profitieren von einer außergewöhnlichen bestehenden Infrastruktur, darunter ganzjährig befahrbare Straßen, nahegelegene Stromleitungen und eine Erdgasleitung.



Zeitplan für die Exploration

In den nächsten 12 Monaten plant das Unternehmen, bis zu 20.000 Dollar für die Grundstücke High Lake und West Hawk Lake für Genehmigungsaktivitäten und die Einbindung und Konsultation der indigenen Bevölkerung (einschließlich der Konsultation der betroffenen First Nations, soweit zutreffend) auszugeben. Im gleichen Zeitraum will sich das Unternehmen auf die Exploration des Electrolode-Projekts konzentrieren, das weiterhin die wichtigste operative Priorität bleiben wird.

Investment-Highlights von Total Metals (TSX-V: TT / WKN: A41B79)

✅ Hochgradige Bohrergebnisse: Bis zu 10,0 g/t Gold über 3,4 Meter und bedeutende Kupfer-, Zink- und Silbergehalte

✅ Großes Ressourcenpotenzial: Bereits 21 Mio. Tonnen Inferred Resources mit Kupfer, Zink, Gold und Silber. Neue Ziele für eine potentielle Erhöhung der Ressourcen werden getestet.

✅ Weltklasse-Lage: 100 % Eigentum am Electrolode-Projekt im berühmten Red-Lake-Goldcamp (Ontario) – über 41 Mio. Unzen historischer Goldproduktion

✅ Bohrbereit & voll genehmigt: Alle Explorationsgenehmigungen bis 2027 gültig

✅ Schlanke Kapitalstruktur: Nur 49,7 Mio. ausstehende Aktien, Insider halten einen hohen Anteil

✅ Top-Management: Veteranen mit Entdeckungen wie der „High-Grade Zone“ bei Goldcorp’s Red Lake Mine

✅ Mehrere ungetestete Ziele: Fünf neue, nie gebohrte geophysikalische Anomalien für Bohrungen 2025

✅ Zwei neue hochgradige Goldlagerstätten sollen erworben werden

Fazit

Total Metals Corp. vereint erstklassige Geologie, ein hochgradiges VMS Vorkommen, sowie künftig zwei hochgradige Goldlagerstätten und ein Team mit nachgewiesener Entdeckungskompetenz. Mit einer schlanken Aktienstruktur und bevorstehenden Bohrprogrammen im Jahr 2025 besitzt das Unternehmen explosives Explorationspotenzial in einer der begehrtesten Goldregionen Kanadas.

Für risikobewusste Rohstoff- und Goldinvestoren bietet Total Metals (TSX-V: TT / WKN: A41B79), eine überdurchschnittliche Chance auf Kurssteigerungen, sobald neue Bohrergebnisse oder Ressourcenerweiterungen veröffentlicht werden.



- Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -

Quellenangaben:

Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Autor (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Total Metals.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.