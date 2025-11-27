Immobilienkrise eskaliert wieder – ausgerechnet Chinas Branchenstar strauchelt

Zudem hat sich China Vanke kurz vor Bekanntgabe des Antrags drum bemüht, einen kurzfristigen Kredit zu erhalten, um die Befürchtungen hinsichtlich einer Zahlungsunfähigkeit zu zerstreuen, berichtet Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise. Das wurde aber von mindestens zwei großen lokalen Banken abgelehnt, hieß es.

Die Immobilienkrise in China erlebt ein gefährliches Comeback – und trifft nun ausgerechnet jenen Konzern, der lange als Symbol der Stabilität galt. China Vanke , einst größter Bauträger des Landes, hat überraschend beantragt, die Rückzahlung einer lokalen Anleihe über 2 Milliarden Yuan zu verschieben. Das reichte, um die ohnehin nervösen Märkte in einen neuen Abwärtsstrudel zu stoßen.

Ein Antrag auf Verschiebung der Rückzahlung ist praktisch immer ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen nicht ausreichend flüssig ist, um die Schuld fristgerecht zu bedienen – oder dass es sich die Zahlung ohne externe Hilfe nicht leisten kann. Insbesondere bei Firmen wie Vanke – die bisher als stabil galten – ist ein solcher Antrag ein dramatischer Vertrauensbruch. Es heißt nicht zwingend, dass das Unternehmen pleite ist, aber es fehlt an sofort verfügbaren Mitteln, und das Risiko eines echten Zahlungsausfalls ist gestiegen.

Entsprechend heftig fiel auch die Reaktion an den Börsen aus. Eine Dollar-Anleihe von Vanke, fällig 2027, brach am Donnerstag um weitere 17 Cent auf etwa 23 Cent ein – der tiefste Stand seit ihrer Emission. Allein diese Woche summieren sich die Verluste auf rund 60 Prozent. Eine Anleihe sollte normalerweise nahe 100 Cent pro Dollar notieren, wenn die Rückzahlung als sicher gilt. 23 Cent heißt: Anleger glauben nicht mehr daran, dass der Emittent die Anleihe vollständig zurückzahlen kann. Der Kurs reflektiert die Angst vor einem Zahlungsausfall oder einer harten Umschuldung (Haircut). Mit anderen Worten: Investoren rechnen im Schnitt nur noch damit, dass sie etwa 20-30 Prozent ihres Geldes wiedersehen – oder sogar weniger.

Der Schock sitzt tief, denn Vanke galt bislang als Musterbeispiel eines robusten Entwicklers – im Gegensatz zu Problemfällen wie Evergrande oder Country Garden. Doch nun zeigt sich, dass selbst die vermeintlich Starken ins Wanken geraten können. Und die Marktangst greift bereits um sich: Auch Papiere anderer Entwickler ohne bisherigen Zahlungsausfall, etwa Longfor, gerieten deutlich unter Druck.

Für Investoren steht viel auf dem Spiel. Branchenexperten warnen, dass ein Zahlungsausfall von Vanke weit über das Unternehmen hinaus Wellen schlagen würde. Er könnte zur Belastungsprobe für Pekings Immobilienpolitik werden – und als Signal gewertet werden, dass selbst große Player nicht mehr auf staatliche Unterstützung zählen können.

Das hätte potenziell weitreichende Folgen für Kreditmärkte, Refinanzierungsbedingungen und die Preisentwicklung am Wohnungsmarkt. Sogar die gesamte chinesische Aktienrallye in diesem Jahr könnte ins Wanken geraten, wenn Investoren den Eindruck bekommen, dass die Regierung die Krise einfach nicht in den Griff bekommt.

Vanke sitzt inzwischen in einer klassischen Zwickmühle: Die Kassen leeren sich schneller, als neue Mittel hereinkommen. Verkäufe brachen in den ersten zehn Monaten des Jahres auf rund 100 Milliarden Yuan ein – nur halb so viel wie im Vorjahr. Gleichzeitig lasten kurzfristige Schulden von etwa 152 Milliarden Yuan auf der Bilanz, während die Liquidität auf rund 60 Milliarden Yuan geschrumpft ist.

Besonders brisant: Selbst der bisher wichtigste Rettungsanker beginnt zu bröckeln. Die städtische Verkehrsgesellschaft Shenzhen Metro, größter Anteilseigner und bislang mit rund 30 Milliarden Yuan an Krediten eingesprungen, signalisiert strengere Bedingungen. Für den Markt ein Warnsignal – denn ohne diese Unterstützung droht Vanke schneller die Luft auszugehen.

Die Regierung steht dadurch vor einem altbekannten Dilemma: Den Markt stabilisieren, ohne erneut einzelne Unternehmen retten zu müssen. Zwar erwägt Peking laut Insidern neue Stimuli, etwa Zinszuschüsse für Hypotheken. Doch die Wirkung früherer Maßnahmen verpuffte bereits nach kurzer Zeit. Ein Zahlungsausfall von Vanke, warnen Analysten, könnte die fragile Erholung endgültig zerschlagen – und sogar die Preise weiter nach unten ziehen.

Während die Branche erneut ins Zentrum der Regulierung rückt, bleibt eine Erkenntnis: Die Immobilienkrise in China ist längst nicht vorbei. Und wenn selbst ein Branchenstar ins Straucheln gerät, wächst die Sorge, dass die nächste Eskalation bereits begonnen hat.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion