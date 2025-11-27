AKTIE IM FOKUS
Deutsche Börse winkt Test von Abwärtstrend - JPMorgan-Empfehlung
- Deutsche Börse-Aktien steigen nach JPMorgan-Empfehlung.
- Vorbörslich +1,8% auf 225,40 Euro, 50-Tage-Linie.
- JPMorgan sieht Kursziel bei 292 Euro, Rückkehr möglich.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Aktien der Deutschen Börse bahnt sich am Donnerstag nach einer JPMorgan-Empfehlung ein Test des jüngsten Abwärtstrends an. Vorbörslich kletterten die Papiere der Eschborner auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent über ihren Xetra-Schluss auf 225,40 Euro. Damit würden sie es auch erstmals seit Juni wieder über ihre 50-Tage-Linie schaffen. Seit dem Rekord im Mai haben Deutsche-Börse-Aktien bis zu 31 Prozent verloren, bevor in der Vorwoche eine Erholung einsetzte.
JPMorgan-Experte Enrico Bolzoni begründete den relativ schwachen Lauf im zweiten Halbjahr mit der recht geringen Volatilität an den Märkten, der enttäuschenden Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions und Sorgen vor KI-Belastungen. Die Bewertung der Aktie werde aber der Qualität und breiten Aufstellung des Finanzunternehmens nicht gerecht. Mit seinem Kursziel von 292 Euro traut er ihnen eine Rückkehr auf Rekordniveau zu./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 225,4 auf Tradegate (27. November 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +6,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 42,83 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +1,15 %/+29,55 % bedeutet.
