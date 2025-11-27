    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen kaum bewegt, stabil.
    • Euro-Bund-Future steigt leicht auf 129,15 Punkte.
    • US-Konjunkturdaten fehlen, Fokus auf Europa gerichtet.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gewann am Morgen 0,01 Prozent auf 129,15 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

    Aus den USA sind unterdessen keine Impulse zu erwarten. Dort stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda. Denn in den USA wird "Thanksgiving" gefeiert. Zuletzt hatten schwächere Konjunkturdaten in der größten Volkswirtschaft der Welt die Erwartung auf eine Leitzinssenkung der US-Notenbank noch im Dezember verstärkt.

    Aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) stehen im Tagesverlauf Konjunkturdaten aus Europa im Fokus. Mit der Geldmenge in der Eurozone stehe ein Indikator an, der Hinweise liefern könne auf die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Mit Blick auf die Stimmungslage in der Eurozone dürfte das Wirtschaftsvertrauen Beachtung finden. Die Vorgaben sind laut Helaba mit den jüngsten Einkaufsmanagerindizes und Geschäftsklimaumfragen schwach./jha/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
