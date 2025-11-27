    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVodafone Group AktievorwärtsNachrichten zu Vodafone Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte am Mittwoch seine Schätzungen für den britischen Telekomkonzern an. Er geht kostenbedingt in den Jahren 2026 und 2027 von einer reduzierten Profitabilität und für 2027 dann auch von einem geringeren Free Cashflow aus./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 14:01 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 22:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 1,075EUR auf Tradegate (27. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Maurice Patrick
    Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 1
    Kursziel alt: 1
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte am Mittwoch seine Schätzungen für den britischen Telekomkonzern an. Er geht …