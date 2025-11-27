BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte am Mittwoch seine Schätzungen für den britischen Telekomkonzern an. Er geht kostenbedingt in den Jahren 2026 und 2027 von einer reduzierten Profitabilität und für 2027 dann auch von einem geringeren Free Cashflow aus./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 14:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 22:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 1,075EUR auf Tradegate (27. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.