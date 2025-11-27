Alphabet wird gefährlich: Cathie Wood greift zu – 1 Mio. KI-Chips möglich

Auslöser der jüngsten Kursdynamik waren Berichte über mögliche Milliarden-Deals zwischen Alphabet und Meta. Der Facebook-Konzern prüft laut Medien den Einsatz von Googles hochspezialisierten KI-Chips, was Spekulationen über eine bevorstehende Öffnung des TPU-Geschäfts von Alphabet auslöste. Parallel dazu stieg die Begeisterung für Gemini 3, das neue KI-Modell des Konzerns.

Cathie Wood hat ihren Blick erneut auf Alphabet gerichtet und am Dienstag insgesamt 174.293 Aktien gekauft – ein Schritt, der erfolgte, während die Bewertung des Konzerns in Richtung der Marke von 4 Billionen US-Dollar läuft. Der Großteil entfiel auf den Flaggschiff-ETF ARK Innovation mit mehr als 113.000 Aktien, gefolgt von ARKQ, ARKW und ARKX. Beim Alphabet-Schlusskurs von 323,64 US-Dollar entspricht das einem Kaufvolumen von rund 56,4 Millionen US-Dollar.

Wood nutzte die Marktbewegung nicht nur zum Ausbau bei Alphabet, sondern stockte auch ihre Meta-Position um knapp 34.000 Aktien auf. Gleichzeitig verkaufte Ark mehr als 106.000 AMD-Aktien, nachdem der Kurs des Chipkonzerns wegen Befürchtungen eines schwindenden Meta-Auftrags um über 4 Prozent gefallen war. Stattdessen erhöhte Wood ihr Engagement in CoreWeave um fast 400.000 Aktien, obwohl die Aktie wegen ihrer starken Abhängigkeit von Nvidia rückläufig war.

Die strategischen Entscheidungen Woods fallen in eine Phase, in der Alphabet verstärkt als möglicher Herausforderer von Nvidia wahrgenommen wird. Morgan Stanley beurteilt die Chancen hierfür als real. "Es sei nicht unvernünftig" anzunehmen, dass Alphabet bis 2027 500.000 bis 1.000.000 TPUs ausliefern könnte, erklärten Analysten um Brian Nowak. Obwohl ursprünglich für den Eigenbedarf entwickelt, stoßen die Tensor-Processing-Units zunehmend auf externes Interesse – vor allem aufgrund des weltweiten Bedarfs an zusätzlicher Rechenleistung.

Nvidia dominiert laut Drittanbietern weiterhin rund 90 Prozent des KI-Chipmarktes. Doch ein TPU-Deal mit Meta könnte erstmals spürbar in diese Position eingreifen. Rechnet man die von Morgan Stanley vorgestellte Modellierung hoch, könnten 500.000 verkaufte TPUs den Cloud-Umsatz von Alphabet um 11 Prozent und den Gewinn pro Aktie um 3 Prozent steigern. Vor diesem Hintergrund stieg die Marktkapitalisierung des Konzerns zuletzt auf fast 4 Billionen US-Dollar, ehe die Aktie zur Wochenmitte leicht nachgab.

Während Nvidia angesichts der Marktdiskussion betont, man sei der Konkurrenz "eine Generation voraus", sieht Morgan Stanley Alphabet dennoch bestens positioniert. Die jüngste Marktdynamik spiegelt dies wider: Alphabet hat in drei Monaten 56 Prozent gewonnen und liegt 2025 bereits 71 Prozent im Plus. Nvidia hingegen verlor auf Drei-Monats-Sicht 2 Prozent, bleibt im Jahresverlauf jedoch mit einem Plus von 32 Prozent solide.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



