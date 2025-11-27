    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    China wittert Beute

    Puma-Aktie explodiert nach Übernahmefantasie: Markt spekuliert auf Short Squeeze

    Chinas Sportgiganten wittern ihre Chance: Anta und Li Ning könnten ein Gebot für Puma prüfen. Die Aktie reagiert heftig – und der Druck auf Shortseller wächst.

    • Anta und Li Ning prüfen Übernahmeangebot für Puma.
    • Puma-Aktie fiel über 60%, Shortseller unter Druck.
    • Neuausrichtung unter CEO Hoeld: 900 Stellenabbau.
    Chinas Sportartikelriese Anta Sports prüft laut Bloomberg eine mögliche Übernahme von Puma. Das in Hongkong gelistete Unternehmen arbeitet demnach mit einem Berater an einer möglichen Offerte und könnte sich bei einem formellen Schritt mit einer Private-Equity-Firma zusammentun. Auch der chinesische Konkurrent Li Ning sowie der japanische Hersteller Asics gelten als potenzielle Interessenten. Li Ning führte bereits erste Gespräche mit Banken über Finanzierungsoptionen, betonte aber zugleich, man habe bislang "keine substanziellen Verhandlungen oder Bewertungen" zu Puma vorgenommen.

    Die Gespräche befinden sich in einem frühen Stadium und es ist unklar, ob tatsächlich ein Angebot zustande kommt. Als entscheidende Hürde gilt die Bewertungserwartung des Großaktionärs Artémis, der Holding der französischen Milliardärsfamilie Pinault. Diese hält rund 29 Prozent an Puma und hatte zuletzt erklärt, die Beteiligung sei "interessant", aber "nicht strategisch" weshalb man sich alle Optionen offenhalte. Berichte über einen möglichen Verkauf kursieren bereits seit dem Sommer.

    Puma steckt tief in der Krise: Die Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 60 Prozent gefallen und notiert nur knapp über dem jüngsten Mehrjahrestief. Von früheren Rekordständen ist der Wert weit entfernt, viele Investoren setzen über Short-Positionen auf weitere Verluste. Durch die Marktschwäche ist die Bewertung auf rund 2,5 Milliarden Euro gefallen – ein Niveau, das aus Sicht möglicher Käufer attraktiv, für den Großaktionär jedoch möglicherweise zu niedrig sein könnte. Der Bloomberg-Bericht ließ die Aktie im vorbörslichen Handel um über 13 Prozent steigen, was Marktbeobachter auf die Gefahr eines Short-Squeeze zurückführen.

    Anta hingegen befindet sich in einer stärkeren Position: Die Aktie hat in diesem Jahr rund zehn Prozent zugelegt, die Marktkapitalisierung liegt bei über 30 Milliarden US-Dollar. Der Konzern hat Erfahrung mit großen Transaktionen – 2019 übernahm ein von Anta geführtes Konsortium Amer Sports für 5,2 Milliarden US-Dollar.

    Während die Übernahmespekulationen anhalten, arbeitet Puma unter dem neuen CEO Arthur Hoeld an einer tiefgreifenden Neuausrichtung. Das Unternehmen plant den Abbau von 900 Stellen, eine Straffung des Sortiments sowie eine stärkere Fokussierung auf die Segmente Laufen, Fußball und Training. Zudem sollen die Marketingstorys rund um neue Produkte überarbeitet werden. Ziel ist es, die seit Jahren schwächelnde Markenbegeisterung wieder zu steigern, das Wachstum bis 2027 zurückzuholen und mittelfristig "gesunde Gewinne" zu erzielen

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Gina Moesing
