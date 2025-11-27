Moderna sieht sich auf dem Weg der Besserung

Wir haben hier nun eine Kreditlinie über 5 Jahre.

Die Kosten werden in den nächsten Jahren jeweils um 500 Mio USD gesenkt.

Die Umsätze sollen die nächsten Jahre jeweils um 10 % steigen.





Die große Frage: Ist das für die Shorter nun weiterhin interessant oder eigentlich zu langweilig, weil kurzfristig kein Zusammenbruch in Aussicht steht?



