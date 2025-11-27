Wirtschaft
Moderna sieht sich auf dem Weg der Besserung
Im kommenden Jahr erwartet der Biontech-Konkurrent das erste Umsatzwachstum seit dem Jahr 2022. Moderna war mit seinen Impfstoffen einer der größten Gewinner der Corona-Pandemie, ist aber seither in einer nüchterneren Realität angekommen. Der Umsatz ist dramatisch gefallen, und derzeit weist Moderna einen Verlust aus.
Bancel sprach auch über die impfskeptische Politik unter US-Präsident Donald Trump und seinem Gesundheitsminister: "Das sorgt für Unsicherheit. Es verändert, wie die Menschen Impfstoffe wahrnehmen, und das hat nicht nur Auswirkungen auf uns, sondern auch auf andere Hersteller wie Pfizer, Biontech oder Sanofi." Mit Blick auf einige tödliche Fälle von Masern in den USA in diesem Jahr fügte er hinzu: "Es ist traurig, dass das besonders Impfungen für Kinder betrifft."
@Entropist
Insider: Stéphane Bancel.........21.269.463 ...........5,446 %........578 Mio $
Robert Langer.............11.509.357............2,947 %........313 Mio $
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/MODERNA-INC-47437573/unternehmen-aktionare/
Wir haben hier nun eine Kreditlinie über 5 Jahre.
Moderna hat sich einen Kredit über 1,5 Mrd USD gesichert.
"Programs Discontinued
Based on the Company's strategic prioritization, four programs in its pipeline are discontinued:
mRNA-1647: The Company is discontinuing its congenital Cytomegalovirus (CMV) clinical development program. Moderna will continue to evaluate mRNA-1647 in an ongoing Phase 2 trial of bone marrow transplant patients.
mRNA-1608: The Company's herpes simplex virus (HSV) clinical development program will not advance to Phase 3.
mRNA-1468: The Company's Varicella-Zoster virus (VZV) clinical development program will not advance to Phase 3.
mRNA-3745: The Company's Glycogen Storage Disease Type 1a (GSD1a) clinical development program will not advance to Phase 2."