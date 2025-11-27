Sicherheit schlägt Status - was die Gen Z wirklich antreibt (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHyperfine Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Hyperfine Registered (A)

    Bochum (ots) - Der neue Azubi.Report 2025 zeigt ein klares Bild der Generation Z
    in Ausbildung: Sicherheit und Orientierung sind wichtiger denn je. Eine junge
    Generation, die mit Krisenerfahrung in den Arbeitsmarkt startet und Stabilität
    über Status stellt. Zugleich wächst das Vertrauen in neue Technologien wie
    Künstliche Intelligenz. Die repräsentative Studie des Online-Portals
    Ausbildung.de, (http://ausbildung.de/) bei der 1560 Auszubildende und 353
    Schüler:innen in Deutschland befragt wurden, beleuchtet, wie junge Menschen die
    Arbeitswelt von morgen sehen und welche Chancen sich daraus für Unternehmen
    ergeben. Was sich zeigt: Unternehmen, die Orientierung geben, transparent
    kommunizieren und zügig entscheiden, gewinnen das Vertrauen dieser "Generation
    der Realisten".

    "Die Ergebnisse machen vor allem eines deutlich: Junge Menschen wollen
    Verantwortung übernehmen. Sie sehen den technologischen Wandel nicht als
    Bedrohung, sondern als Chance, sich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig möchten sie
    in unsicheren Zeiten vor allem eins: Sicherheit" , so Felix von Zittwitz,
    Geschäftsführer von Ausbildung.de .

    Gesellschaft und Beruf: Sicherheit als neuer Leitwert

    Die Gen Z will gestalten, aber nicht um jeden Preis. Für 82 Prozent war
    Sicherheit der entscheidende Faktor bei der Wahl des Ausbildungsplatzes, gefolgt
    von Flexibilität (76 %) und Teamwork (72 %). Verantwortung (56 %), Zusammenhalt
    und eine klare Perspektive im Unternehmen zählen stärker als Prestige oder Image
    - nur noch ein Drittel aller Azubis achtet auf das Ansehen des Arbeitgebers.
    Nachhaltigkeit oder Innovationskraft spielen eine noch geringere Rolle.

    Gleichzeitig zeigt der Report: Neun von zehn Auszubildenden sind zufrieden oder
    sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung. Obwohl nur 40 Prozent sagen, sie hätten
    ihren Traumjob gefunden. Sicherheit und Planbarkeit ersetzen Status und
    Selbstverwirklichung als zentrale Treiber.

    Zwischen KI und Krisenerfahrung: Die neue Generation der Realisten

    Der Azubi.Report 2025 zeigt eine Generation, die Stabilität über Status stellt.
    Drei von vier Befragten wünschen sich einen sicheren Arbeitsplatz und 70 Prozent
    nennen Work-Life-Balance als wichtigste Voraussetzung für berufliche
    Zufriedenheit. Zugleich wächst das Vertrauen in neue Technologien: 65 Prozent
    haben im Schulkontext erste Erfahrungen mit KI gesammelt, jeder zweite Azubi
    nutzt sie bereits zur Berufsorientierung. Das Vertrauen in KI steigt mit jedem
    Ausbildungsjahr: 40 Prozent der Azubis im ersten Lehrjahr gehen davon aus, dass
    KI künftig eine entscheidende Rolle für ihre weiteren beruflichen Schritte
    spielen wird. Drei von fünf Auszubildenden erwarten, dass KI ihren Beruf
