Azubi.Report 2025 / Generation in der Krise
Sicherheit schlägt Status - was die Gen Z wirklich antreibt (FOTO)
Bochum (ots) - Der neue Azubi.Report 2025 zeigt ein klares Bild der Generation Z
in Ausbildung: Sicherheit und Orientierung sind wichtiger denn je. Eine junge
Generation, die mit Krisenerfahrung in den Arbeitsmarkt startet und Stabilität
über Status stellt. Zugleich wächst das Vertrauen in neue Technologien wie
Künstliche Intelligenz. Die repräsentative Studie des Online-Portals
Ausbildung.de, (http://ausbildung.de/) bei der 1560 Auszubildende und 353
Schüler:innen in Deutschland befragt wurden, beleuchtet, wie junge Menschen die
Arbeitswelt von morgen sehen und welche Chancen sich daraus für Unternehmen
ergeben. Was sich zeigt: Unternehmen, die Orientierung geben, transparent
kommunizieren und zügig entscheiden, gewinnen das Vertrauen dieser "Generation
der Realisten".
"Die Ergebnisse machen vor allem eines deutlich: Junge Menschen wollen
Verantwortung übernehmen. Sie sehen den technologischen Wandel nicht als
Bedrohung, sondern als Chance, sich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig möchten sie
in unsicheren Zeiten vor allem eins: Sicherheit" , so Felix von Zittwitz,
Geschäftsführer von Ausbildung.de .
Gesellschaft und Beruf: Sicherheit als neuer Leitwert
Die Gen Z will gestalten, aber nicht um jeden Preis. Für 82 Prozent war
Sicherheit der entscheidende Faktor bei der Wahl des Ausbildungsplatzes, gefolgt
von Flexibilität (76 %) und Teamwork (72 %). Verantwortung (56 %), Zusammenhalt
und eine klare Perspektive im Unternehmen zählen stärker als Prestige oder Image
- nur noch ein Drittel aller Azubis achtet auf das Ansehen des Arbeitgebers.
Nachhaltigkeit oder Innovationskraft spielen eine noch geringere Rolle.
Gleichzeitig zeigt der Report: Neun von zehn Auszubildenden sind zufrieden oder
sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung. Obwohl nur 40 Prozent sagen, sie hätten
ihren Traumjob gefunden. Sicherheit und Planbarkeit ersetzen Status und
Selbstverwirklichung als zentrale Treiber.
Zwischen KI und Krisenerfahrung: Die neue Generation der Realisten
Der Azubi.Report 2025 zeigt eine Generation, die Stabilität über Status stellt.
Drei von vier Befragten wünschen sich einen sicheren Arbeitsplatz und 70 Prozent
nennen Work-Life-Balance als wichtigste Voraussetzung für berufliche
Zufriedenheit. Zugleich wächst das Vertrauen in neue Technologien: 65 Prozent
haben im Schulkontext erste Erfahrungen mit KI gesammelt, jeder zweite Azubi
nutzt sie bereits zur Berufsorientierung. Das Vertrauen in KI steigt mit jedem
Ausbildungsjahr: 40 Prozent der Azubis im ersten Lehrjahr gehen davon aus, dass
KI künftig eine entscheidende Rolle für ihre weiteren beruflichen Schritte
spielen wird. Drei von fünf Auszubildenden erwarten, dass KI ihren Beruf
