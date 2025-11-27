Sicherheit schlägt Status - was die Gen Z wirklich antreibt (FOTO)

Bochum (ots) - Der neue Azubi.Report 2025 zeigt ein klares Bild der Generation Z

in Ausbildung: Sicherheit und Orientierung sind wichtiger denn je. Eine junge

Generation, die mit Krisenerfahrung in den Arbeitsmarkt startet und Stabilität

über Status stellt. Zugleich wächst das Vertrauen in neue Technologien wie

Künstliche Intelligenz. Die repräsentative Studie des Online-Portals

Ausbildung.de, (http://ausbildung.de/) bei der 1560 Auszubildende und 353

Schüler:innen in Deutschland befragt wurden, beleuchtet, wie junge Menschen die

Arbeitswelt von morgen sehen und welche Chancen sich daraus für Unternehmen

ergeben. Was sich zeigt: Unternehmen, die Orientierung geben, transparent

kommunizieren und zügig entscheiden, gewinnen das Vertrauen dieser "Generation

der Realisten".



"Die Ergebnisse machen vor allem eines deutlich: Junge Menschen wollen

Verantwortung übernehmen. Sie sehen den technologischen Wandel nicht als

Bedrohung, sondern als Chance, sich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig möchten sie

in unsicheren Zeiten vor allem eins: Sicherheit" , so Felix von Zittwitz,

Geschäftsführer von Ausbildung.de .









Die Gen Z will gestalten, aber nicht um jeden Preis. Für 82 Prozent war

Sicherheit der entscheidende Faktor bei der Wahl des Ausbildungsplatzes, gefolgt

von Flexibilität (76 %) und Teamwork (72 %). Verantwortung (56 %), Zusammenhalt

und eine klare Perspektive im Unternehmen zählen stärker als Prestige oder Image

- nur noch ein Drittel aller Azubis achtet auf das Ansehen des Arbeitgebers.

Nachhaltigkeit oder Innovationskraft spielen eine noch geringere Rolle.



Gleichzeitig zeigt der Report: Neun von zehn Auszubildenden sind zufrieden oder

sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung. Obwohl nur 40 Prozent sagen, sie hätten

ihren Traumjob gefunden. Sicherheit und Planbarkeit ersetzen Status und

Selbstverwirklichung als zentrale Treiber.



Zwischen KI und Krisenerfahrung: Die neue Generation der Realisten



Der Azubi.Report 2025 zeigt eine Generation, die Stabilität über Status stellt.

Drei von vier Befragten wünschen sich einen sicheren Arbeitsplatz und 70 Prozent

nennen Work-Life-Balance als wichtigste Voraussetzung für berufliche

Zufriedenheit. Zugleich wächst das Vertrauen in neue Technologien: 65 Prozent

haben im Schulkontext erste Erfahrungen mit KI gesammelt, jeder zweite Azubi

nutzt sie bereits zur Berufsorientierung. Das Vertrauen in KI steigt mit jedem

Ausbildungsjahr: 40 Prozent der Azubis im ersten Lehrjahr gehen davon aus, dass

KI künftig eine entscheidende Rolle für ihre weiteren beruflichen Schritte

spielen wird. Drei von fünf Auszubildenden erwarten, dass KI ihren Beruf Seite 1 von 2 Seite 2 ►





