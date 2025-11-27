Zwischen Hoffnung und harten Prüfungen: So meisterst du jede Herausforderung
Zwischen Tech-Boom, Burry-Warnungen und stabilen KMU-Anleihen: Die Märkte senden gemischte Signale – doch der Blick auf 2026 bleibt verhalten optimistisch.
Foto: adobe.stock.com
- Die Märkte performen trotz Herausforderungen, insbesondere im Bereich der US-Technologiewerte und der künstlichen Intelligenz.
- Michael Burry äußert sich kritisch über die aktuelle Marktsituation und erwartet, dass die FED im kommenden Jahr wieder Quantitative Easing betreiben muss.
- Der KMU-Anleihemarkt zeigt im ersten Halbjahr 2025 eine stabile Entwicklung mit einem Anstieg des eingesammelten Kapitals um 15 % auf 464 Mio. EUR.
- Die Zinssituation hat sich verbessert, die Kupons sind im Durchschnitt um 169 Basispunkte gesunken, was Anleiheemissionen attraktiver macht.
- Trotz positiver Kennzahlen gibt es strukturelle Schwächen im Markt, insbesondere die Schwierigkeit neuer Emittenten, sich zu behaupten.
- Für 2026 wird eine positive Gesamttendenz erwartet, vorausgesetzt, die geopolitischen Rahmenbedingungen und die geldpolitische Entwicklung bleiben stabil.
-1,66 %
+2,81 %
+8,28 %
+3,98 %
+146,63 %
+23,98 %
+14,38 %
-39,02 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
