Zwischen Hoffnung und harten Prüfungen: So meisterst du jede Herausforderung

    Zwischen Tech-Boom, Burry-Warnungen und stabilen KMU-Anleihen: Die Märkte senden gemischte Signale – doch der Blick auf 2026 bleibt verhalten optimistisch.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Märkte performen trotz Herausforderungen, insbesondere im Bereich der US-Technologiewerte und der künstlichen Intelligenz.
    • Michael Burry äußert sich kritisch über die aktuelle Marktsituation und erwartet, dass die FED im kommenden Jahr wieder Quantitative Easing betreiben muss.
    • Der KMU-Anleihemarkt zeigt im ersten Halbjahr 2025 eine stabile Entwicklung mit einem Anstieg des eingesammelten Kapitals um 15 % auf 464 Mio. EUR.
    • Die Zinssituation hat sich verbessert, die Kupons sind im Durchschnitt um 169 Basispunkte gesunken, was Anleiheemissionen attraktiver macht.
    • Trotz positiver Kennzahlen gibt es strukturelle Schwächen im Markt, insbesondere die Schwierigkeit neuer Emittenten, sich zu behaupten.
    • Für 2026 wird eine positive Gesamttendenz erwartet, vorausgesetzt, die geopolitischen Rahmenbedingungen und die geldpolitische Entwicklung bleiben stabil.


